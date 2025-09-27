#АЭС в Казахстане
Советы

Эти выходные могут стать проверкой на прочность для четырех знаков зодиака

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 09:22 Фото: freepik
Астрологи предупреждают: это выходные (27,28 сентября) окажутся непростыми для некоторых знаков зодиака. События этого периода могут стать испытанием характера, требовать выдержки и умения сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для Раков выходные пройдут под знаком повышенной эмоциональности. Возможны недопонимания с близкими людьми, которые потребуют мягкости и терпения. Умение вовремя остановиться и не поддаваться на провокации поможет сохранить гармонию. Старайтесь уделить внимание внутреннему состоянию и не переносить раздражение на окружающих.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждут ситуации, когда планы могут рушиться в самый неожиданный момент. Проверка на прочность заключается в том, чтобы проявить гибкость и быстро адаптироваться к обстоятельствам. Если вы сумеете не зацикливаться на неудачах, то обернете происходящее себе на пользу. В эти дни важно держать эмоции под контролем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпионов испытанием станут внутренние переживания и сомнения. Вы можете почувствовать, что привычные способы действовать больше не работают, и это вызовет напряжение. Но именно сейчас стоит задуматься о переменах. Отпустив старое, вы откроете дорогу к новому. Важно не бояться честного взгляда на себя.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ожидает усиленная нагрузка — как в делах, так и в личной сфере. Вам придется взять на себя больше ответственности, чем хотелось бы. Эти выходные могут стать моментом проверки стойкости и дисциплины. Однако пройдя через трудности, вы укрепите свои позиции и почувствуете, что стали сильнее.

Айсулу Омарова
