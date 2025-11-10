#Народный юрист
Новости спорта
Советы

Ноябрь проверяет Скорпионов на прочность

девушка и скорпион, гороском, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 16:43 Фото: pixabay
Эмоциональные Скорпионы ощущают все очень интенсивно – от радости до печали. Ноябрь – последний осенний месяц – станет для них настоящим и непростым испытанием, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала известный астролог Тамара Глоба.

"В этом месяце вы особенно ярко почувствуете свою природу – как ее светлую, так и темную сторону. Вас ждут психологические и жизненные испытания, а также моменты радости и успеха, которые будут радовать, но временами и огорчать", – обращается специалист к представителям водной стихии.

Также Скорпионам, как отмечено в публикации Клопс.Ru, предстоит пересмотреть отношение к людям, которые раньше всегда их поддерживали. В последний месяц осени крайне важно не разрывать отношения с близкими.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 16:43
Ретроградный Меркурий наступил: советы и прогнозы для всех знаков зодиака

Еще мы рассказывали, что есть знаки, которые хранят спокойствие, словно дзенские монахи, а есть те, для кого одного неверного тона или взгляда достаточно, чтобы взорвать вулкан эмоций.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
