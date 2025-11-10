Ноябрь проверяет Скорпионов на прочность

Эмоциональные Скорпионы ощущают все очень интенсивно – от радости до печали. Ноябрь – последний осенний месяц – станет для них настоящим и непростым испытанием, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала известный астролог Тамара Глоба.

"В этом месяце вы особенно ярко почувствуете свою природу – как ее светлую, так и темную сторону. Вас ждут психологические и жизненные испытания, а также моменты радости и успеха, которые будут радовать, но временами и огорчать", – обращается специалист к представителям водной стихии.

Также Скорпионам, как отмечено в публикации Клопс.Ru, предстоит пересмотреть отношение к людям, которые раньше всегда их поддерживали. В последний месяц осени крайне важно не разрывать отношения с близкими.

