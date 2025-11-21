Дождливая погода придет в Алматы 24 ноября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Третий осенний месяц подходит к концу, однако в Алматы и Шымкенте по-прежнему стоит теплая и сухая погода. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", ситуация может измениться уже 24 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В столице Казахстана приближении зимы чувствуется по-настоящему.
Астана
- 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Гололед. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем около 0°С.
- 23 ноября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5-7°С.
- 24 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2°С.
Алматы
- 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.
- 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2°С, днем +10+12°С.
- 24 ноября: переменная облачность, вечером дождь. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.
Шымкент
- 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2°С, днем +14+16°С.
- 23-24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.
Материал по теме
Зиму Алматы и Шымкент встретят при +15°С
Ранее специалисты рассказали, что на севере, востоке и в центре страны с 22 по 24 ноября ожидаются дожди со снегом. Также возможны гололед и низовая метель.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript