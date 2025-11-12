Три знака зодиака вскоре обретут настоящее счастье

Астрологи прогнозируют, что с 12 ноября 2025 года три знака зодиака испытают подлинное счастье, которого давно не чувствовали. Энергия Юпитера в ретроградном движении напомнит, что даже в сложные периоды можно найти свет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, именно сейчас важно перестать застревать в апатии и сделать шаг к жизни, наполненной радостью. Для трех знаков это станет очевидным. Они устали от усталости, готовы сбросить груз прошлого и снова чувствовать вкус жизни.

Близнецы

Ретроградный Юпитер принесет вам внутреннее освобождение, Близнецы. Наступает момент, когда вы осознаете, что больше не хотите жить в серых тонах. Все, что вы переживали, наконец перестает вас держать. Все, что тяготило, постепенно растворяется, уступая место уверенности и тихой радости. Вы поймете, что не обязаны возвращаться в старые эмоции. Этот день станет символом восстановления – вы действительно идете к исцелению.

Стрелец

Для Стрельцов ретроградный Юпитер станет временем переосмысления. Вы наконец увидите, что трудности последних месяцев были не наказанием, а опытом, который привел вас к большей мудрости. Появится ощущение, что вы снова управляете своей жизнью. Все становится проще, когда вы перестаете тянуть за собой лишнее и фокусируетесь на том, что делает вас счастливыми.

Водолей

Ретроградный Юпитер мягко напомнит вам, Водолей, что грусть – не ваш естественный фон. Вы осознаете, что сами формируете свое эмоциональное пространство. Когда перестаете подпитывать мрачные мысли, все вокруг начинает меняться. Это день, когда вы возвращаетесь к себе – спокойному, свободному и вдохновленному. Вселенная подсказывает: вы снова на своем пути, и теперь он ведет только к свету.

