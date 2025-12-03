#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Советы

Три знака зодиака окажутся на гребне успеха в ближайшие дни

Серфинг, девушка, доллары, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 05:20 Фото: freepik
Как прогнозируют астрологи, с 4 декабря энергия ретроградного Юпитера поменяет направление. Этот аспект может "развернуть" внимание некоторые знаков зодиака внутрь себя, позволяя заметить новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Издание YourTango пишет, что для перечисленных знаков декабрь станет временем, когда удача и развитие оказываются на стороне усилий и правильных решений.

Овен

Ретроградный Юпитер позволит вам понять ценность точного выбора времени. То, что ранее казалось застойным или тормозящим развитие, на самом деле готовилось к следующему, более удачному витку событий. Вы ощутите, что ваши инстинкты были верными, и поймете, где ваша энергия используется эффективно, а где нет. Это начало вашей новой, более сильной фазы.

Рак

Ретроградный Юпитер внесет ясность в ваши мысли, помогая определить, что действительно важно для вашего комфорта и внутреннего равновесия. То, что раньше истощало вас, теперь можно устранить или отодвинуть в сторону. Сознательное решение игнорировать чрезмерно негативное даст ощущение свободы. Вы избавитесь от того, что отнимало слишком много сил, и почувствуете удовлетворение от собственной смелости.

Лев

Ретроградный Юпитер напомнит вам, что настоящая сила приходит из присутствия в настоящем, а не постоянного контроля будущего. Сейчас декабрь, и важно ценить то, что есть, здесь и сейчас. Период принесет ясность и ощущение внутренней устойчивости, возвращая способность действовать без лишнего напряжения. Любая новая идея, вдохновение или уверенность подскажет, что вы движетесь в нужном направлении.

Ранее астрологи назвали скрытых миллионеров среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Три знака зодиака вскоре обретут настоящее счастье
08:20, 12 ноября 2025
Три знака зодиака вскоре обретут настоящее счастье
Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря
06:58, 28 декабря 2024
Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря
Названы три знака зодиака, которые разбогатеют в сентябре
08:58, 04 сентября 2024
Названы три знака зодиака, которые разбогатеют в сентябре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: