Три знака зодиака окажутся на гребне успеха в ближайшие дни

Как прогнозируют астрологи, с 4 декабря энергия ретроградного Юпитера поменяет направление. Этот аспект может "развернуть" внимание некоторые знаков зодиака внутрь себя, позволяя заметить новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Издание YourTango пишет, что для перечисленных знаков декабрь станет временем, когда удача и развитие оказываются на стороне усилий и правильных решений.

Овен

Ретроградный Юпитер позволит вам понять ценность точного выбора времени. То, что ранее казалось застойным или тормозящим развитие, на самом деле готовилось к следующему, более удачному витку событий. Вы ощутите, что ваши инстинкты были верными, и поймете, где ваша энергия используется эффективно, а где нет. Это начало вашей новой, более сильной фазы.

Рак

Ретроградный Юпитер внесет ясность в ваши мысли, помогая определить, что действительно важно для вашего комфорта и внутреннего равновесия. То, что раньше истощало вас, теперь можно устранить или отодвинуть в сторону. Сознательное решение игнорировать чрезмерно негативное даст ощущение свободы. Вы избавитесь от того, что отнимало слишком много сил, и почувствуете удовлетворение от собственной смелости.

Лев

Ретроградный Юпитер напомнит вам, что настоящая сила приходит из присутствия в настоящем, а не постоянного контроля будущего. Сейчас декабрь, и важно ценить то, что есть, здесь и сейчас. Период принесет ясность и ощущение внутренней устойчивости, возвращая способность действовать без лишнего напряжения. Любая новая идея, вдохновение или уверенность подскажет, что вы движетесь в нужном направлении.

