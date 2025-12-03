Три знака зодиака окажутся на гребне успеха в ближайшие дни
Издание YourTango пишет, что для перечисленных знаков декабрь станет временем, когда удача и развитие оказываются на стороне усилий и правильных решений.
Овен
Ретроградный Юпитер позволит вам понять ценность точного выбора времени. То, что ранее казалось застойным или тормозящим развитие, на самом деле готовилось к следующему, более удачному витку событий. Вы ощутите, что ваши инстинкты были верными, и поймете, где ваша энергия используется эффективно, а где нет. Это начало вашей новой, более сильной фазы.
Рак
Ретроградный Юпитер внесет ясность в ваши мысли, помогая определить, что действительно важно для вашего комфорта и внутреннего равновесия. То, что раньше истощало вас, теперь можно устранить или отодвинуть в сторону. Сознательное решение игнорировать чрезмерно негативное даст ощущение свободы. Вы избавитесь от того, что отнимало слишком много сил, и почувствуете удовлетворение от собственной смелости.
Лев
Ретроградный Юпитер напомнит вам, что настоящая сила приходит из присутствия в настоящем, а не постоянного контроля будущего. Сейчас декабрь, и важно ценить то, что есть, здесь и сейчас. Период принесет ясность и ощущение внутренней устойчивости, возвращая способность действовать без лишнего напряжения. Любая новая идея, вдохновение или уверенность подскажет, что вы движетесь в нужном направлении.
