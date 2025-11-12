#АЭС в Казахстане
Советы

Головная боль и слабость: кому особенно тяжело во время магнитных бурь

мужчина, рабочий стол, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:02 Фото: unsplash
Российский врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, кто наиболее остро может реагировать на магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT 12 ноября 2025 года эксперт уточнила, что плохое самочувствие во время магнитной бури возникает из-за реакции организма на изменение природных условий. В основном, по ее словам, эффекты связаны с вегетативной нервной системой, управляющей внутренними органами.

"Есть данные, что колебания магнитного поля Земли могут вступать в резонанс с водителем сердечного ритма (участком сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы), замедлять кровоток в мелких сосудах, снижать способность тканей усваивать кислород", – пояснила врач.

Это, как отметила Демьяновская, вызывает легкое кислородное голодание тканей, в том числе и клеток головного мозга.

Наиболее остро на такие перемены реагируют люди с уже имеющимися проблемами с сосудами, хроническими болезнями сердца или нервной системы.

По словам врача, их организм вынужден тратить больше сил на приспособление к новым условиям, что проявляется головной болью, перепадами артериального давления, общей слабостью и трудностями с концентрацией внимания.

Чтобы помочь себе в такие дни, как подчеркнула эксперт, важно снизить нагрузку на основные системы организма. Стоит придерживаться щадящего распорядка дня, избегать сильного физического и эмоционального напряжения.

Как считает Демьяновская, неспешные прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению кровообращения.

"Следует уделить внимание питьевому режиму и ограничить продукты, способные задерживать жидкость в организме, вызывать перепады уровня глюкозы крови – с большим количеством соли и сахара", – посоветовала она.

Врач добавила, что при хронических заболеваниях необходимо иметь под рукой препараты, рекомендованные лечащим врачом.

"Если симптомы при магнитной буре мешают обычным делам, рекомендуется обратиться к врачу: за метеочувствительностью могут скрываться другие проблемы со здоровьем, нуждающиеся в лечении", – подчеркнула Демьяновская.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Сразу три выброса с Солнца слились в один: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

Ранее сообщалось, что по Земле ударила очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
