#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Наука и технологии

Очередная магнитная буря происходит на Земле – ученые

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 11:22 Фото: freepik (сгенерировано ИИ)
Российские ученые рассказали, что 15 февраля 2026 года на Земле началась очередная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. Пик события на данный момент пришелся на время около 07:00 по Астане и составил G1.3 по шкале от 1 до 5, сообщили в российской лаборатории солнечной астрономии.

"Ранее магнитная буря (также слабого уровня) в текущем месяце была зарегистрирована 5 февраля. Перерыв, таким образом, составил 10 суток. Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц. Впрочем, в прошедшем январе, который, как ранее сообщалось, установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца", – пишут астрономы.

Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными "зелеными" участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным.

Ранее ученые обнаружили на Солнце огромный смайлик.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Магнитные бури обрушились на Землю
11:00, 05 февраля 2026
Магнитные бури обрушились на Землю
На Земле началась магнитная буря
03:38, 03 января 2026
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась очередная магнитная буря
12:59, 01 января 2025
На Земле началась очередная магнитная буря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Канадская команда хоккеиста из Казахстана выиграла в чемпионате OHL
11:01, Сегодня
Канадская команда хоккеиста из Казахстана выиграла в чемпионате OHL
Казахстанский голкипер оформил "сухарь" в американской хоккейной лиге
10:29, Сегодня
Казахстанский голкипер оформил "сухарь" в американской хоккейной лиге
Отец продал машину - Димаш подарил: певец пообещал Шайдорову подарок
09:45, Сегодня
Отец продал машину - Димаш подарил: певец пообещал Шайдорову подарок
Ассист казахстанца помог его клубу победить в канадской лиге
09:13, Сегодня
Ассист казахстанца помог его клубу победить в канадской лиге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: