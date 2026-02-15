Очередная магнитная буря происходит на Земле – ученые

Российские ученые рассказали, что 15 февраля 2026 года на Земле началась очередная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. Пик события на данный момент пришелся на время около 07:00 по Астане и составил G1.3 по шкале от 1 до 5, сообщили в российской лаборатории солнечной астрономии.

"Ранее магнитная буря (также слабого уровня) в текущем месяце была зарегистрирована 5 февраля. Перерыв, таким образом, составил 10 суток. Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц. Впрочем, в прошедшем январе, который, как ранее сообщалось, установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца", – пишут астрономы.

Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными "зелеными" участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным.

