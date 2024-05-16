Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Что нельзя делать во время магнитных бурь , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 01:53 Фото: pixabay
Российский терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал отказаться от употребления любых стимуляторов и курения во время магнитных бурь, сообщает Zakon.kz.

В интервью NEWS.ru врач перечислил типичные ошибки, совершаемые в период возмущения геомагнитного поля Земли.

Кондрахин отметил, что одной из наиболее распространенных ошибок является употребление кофе, чая, крепких алкогольных напитков и других стимулирующих продуктов. Эти вещества, как и курение табака, усиливают стресс, которому организм и так подвергается в период магнитных бурь. Врач рекомендовал вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риски интоксикации.

"Не стоит активно пить кофе или чай, чтобы проснуться, поскольку это приводит к дополнительному стрессу для организма," — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что 11 мая Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5. Подобная была зафиксирована впервые с августа 2005 года. По шкале из пяти значений, G1 – слабо, а G5 – экстремально сильно. Известно, что за несколько дней до этого на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую – Х.

Читайте также

Продукты, вызывающие головную боль
Какие продукты могут вызвать головную боль
Главные тренды моды весны 2024 года для женщин за 40
Главные модные тренды весны 2024 года для женщин за 40
Ландшафтный дизайн: какие удобрения важны для роскошного цветника
Ландшафтный дизайн: какие удобрения важны для роскошного цветника
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: