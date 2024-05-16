Что нельзя делать во время магнитных бурь

Российский терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал отказаться от употребления любых стимуляторов и курения во время магнитных бурь, сообщает Zakon.kz.

В интервью NEWS.ru врач перечислил типичные ошибки, совершаемые в период возмущения геомагнитного поля Земли.



Кондрахин отметил, что одной из наиболее распространенных ошибок является употребление кофе, чая, крепких алкогольных напитков и других стимулирующих продуктов. Эти вещества, как и курение табака, усиливают стресс, которому организм и так подвергается в период магнитных бурь. Врач рекомендовал вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риски интоксикации.

"Не стоит активно пить кофе или чай, чтобы проснуться, поскольку это приводит к дополнительному стрессу для организма," — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что 11 мая Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5. Подобная была зафиксирована впервые с августа 2005 года. По шкале из пяти значений, G1 – слабо, а G5 – экстремально сильно. Известно, что за несколько дней до этого на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую – Х.

