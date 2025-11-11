Сразу три выброса с Солнца слились в один: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Согласно результатам моделирования, к Земле движутся сразу несколько облаков плазмы, вызванных серией мощных вспышек класса X на Солнце. Однако самый поздний выброс, произошедший сегодня, догонит и поглотит предыдущие, усилив общий эффект взаимодействия с магнитосферой планеты.
На визуализации модели видно, как первые выбросы от вспышек X-уровня, зафиксированных позавчера и вчера, быстро теряют самостоятельность – их догоняет и буквально "пожирает" новая волна плазмы. По предварительным оценкам, именно она станет основной причиной ожидаемого удара.
Эксперты отмечают, что, несмотря на тревожные расчеты, речь идет лишь о моделировании – реальное воздействие будет зависеть от точного направления и плотности потока. По предварительным наблюдениям, ядро выброса смещено относительно Земли, что может частично ослабить эффект.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка класса X5.16 – самая сильная с октября 2024 года.