Сразу три выброса с Солнца слились в один: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 11 ноября сообщили, что математическая модель ENLIL прогнозирует на завтра самый сильный удар солнечного ветра по Земле за весь 25-й солнечный цикл, передает Zakon.kz.

Согласно результатам моделирования, к Земле движутся сразу несколько облаков плазмы, вызванных серией мощных вспышек класса X на Солнце. Однако самый поздний выброс, произошедший сегодня, догонит и поглотит предыдущие, усилив общий эффект взаимодействия с магнитосферой планеты.

На визуализации модели видно, как первые выбросы от вспышек X-уровня, зафиксированных позавчера и вчера, быстро теряют самостоятельность – их догоняет и буквально "пожирает" новая волна плазмы. По предварительным оценкам, именно она станет основной причиной ожидаемого удара.

Эксперты отмечают, что, несмотря на тревожные расчеты, речь идет лишь о моделировании – реальное воздействие будет зависеть от точного направления и плотности потока. По предварительным наблюдениям, ядро выброса смещено относительно Земли, что может частично ослабить эффект.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка класса X5.16 – самая сильная с октября 2024 года.

