#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Советы

Легкий тест от врача: как узнать, здоровы ли ваши легкие

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:02 Фото: Zakon.kz
Главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Авдеев рассказал, как организм сигнализирует, что легкие не в порядке, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 12 ноября 2025 года врач поделился, как самому определить, в порядке ли легкие.

"Часто человек считает себя здоровым, даже если он не может подняться на третий этаж, не сделав хотя бы одну остановку. К врачу он обращается лишь тогда, когда вынужден останавливаться уже на втором этаже или, тем более, на первом. Но к этому моменту диагноз, к сожалению, ставится на более поздней стадии. При этом здоровый человек без патологий легких, болезней сердца и лишнего веса должен без труда подниматься на 5-й, а то и на 7-й этаж без остановок", – подчеркнул Сергей Авдеев.

По его словам, другими тревожными признаками патологии легких являются:

  1. Одышка – признак неблагополучия, если ощущение нехватки воздуха возникает при обычной, повседневной нагрузке – ходьбе в привычном темпе, подъеме на 1-2 лестничных пролета.
  2. Кашель – постоянный, по утрам, с образованием мокроты – это признак того, что нужно обращаться к врачу. Мокроты у здорового человека быть не должно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали о том, кому особенно тяжело во время магнитных бурь. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как "включить" мозг в изнуряющую жару
14:00, 25 июля 2025
Как "включить" мозг в изнуряющую жару
Чем опасно позднее отцовство
10:07, 21 июля 2023
Чем опасно позднее отцовство
Как бросить курить: памятка от врача
09:58, 31 мая 2023
Как бросить курить: памятка от врача
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: