Как "включить" мозг в изнуряющую жару
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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения России Любовь Дроздова рассказала о простых способах помочь себе и "включить" мозг даже в самую духоту, сообщает Zakon.kz.
В беседе с kp.ru врач посоветовала, что в такие дни нужно пить много воды.
"Обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Регулярно утоляйте жажду холодными напитками или водой с лимоном и мятой. Это не только освежит, но и поможет поддерживать водный баланс. Старайтесь избегать кофеина и злоупотребления алкоголем".Любовь Дроздова
Кроме того, важно употреблять легкие блюда, которые богаты минералами, и стараться избегать тяжелой пищи.
По словам специалиста, также стоит ограничить работу духовки и плиты.
"Помните, что переработка в жару может серьезно вредить здоровью. Жара усиливает усталость и снижает общую продуктивность. Может возникнуть переутомление и слабость".Любовь Дроздова
Чтобы мозг начал работать, врач советует попробовать простые приемы:
- дыхательные упражнения,
- короткую зарядку,
- медитацию.
Как отметила Любовь Дроздова, даже чашка зеленого чая может улучшить концентрацию.
Разбейте задачи на мелкие шаги и обязательно включайте в день короткие перерывы.
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