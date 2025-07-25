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Советы

Как "включить" мозг в изнуряющую жару

лето, люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 14:00 Фото: unsplash
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения России Любовь Дроздова рассказала о простых способах помочь себе и "включить" мозг даже в самую духоту, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru врач посоветовала, что в такие дни нужно пить много воды.

"Обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Регулярно утоляйте жажду холодными напитками или водой с лимоном и мятой. Это не только освежит, но и поможет поддерживать водный баланс. Старайтесь избегать кофеина и злоупотребления алкоголем".Любовь Дроздова

Кроме того, важно употреблять легкие блюда, которые богаты минералами, и стараться избегать тяжелой пищи.

По словам специалиста, также стоит ограничить работу духовки и плиты.

"Помните, что переработка в жару может серьезно вредить здоровью. Жара усиливает усталость и снижает общую продуктивность. Может возникнуть переутомление и слабость".Любовь Дроздова

Чтобы мозг начал работать, врач советует попробовать простые приемы:

  • дыхательные упражнения,
  • короткую зарядку,
  • медитацию.

Как отметила Любовь Дроздова, даже чашка зеленого чая может улучшить концентрацию.

Разбейте задачи на мелкие шаги и обязательно включайте в день короткие перерывы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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