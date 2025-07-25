Как "включить" мозг в изнуряющую жару

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения России Любовь Дроздова рассказала о простых способах помочь себе и "включить" мозг даже в самую духоту, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru врач посоветовала, что в такие дни нужно пить много воды.

"Обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Регулярно утоляйте жажду холодными напитками или водой с лимоном и мятой. Это не только освежит, но и поможет поддерживать водный баланс. Старайтесь избегать кофеина и злоупотребления алкоголем". Любовь Дроздова

Кроме того, важно употреблять легкие блюда, которые богаты минералами, и стараться избегать тяжелой пищи.

По словам специалиста, также стоит ограничить работу духовки и плиты.

"Помните, что переработка в жару может серьезно вредить здоровью. Жара усиливает усталость и снижает общую продуктивность. Может возникнуть переутомление и слабость". Любовь Дроздова

Чтобы мозг начал работать, врач советует попробовать простые приемы:

дыхательные упражнения,

короткую зарядку,

медитацию.

Как отметила Любовь Дроздова, даже чашка зеленого чая может улучшить концентрацию.

Разбейте задачи на мелкие шаги и обязательно включайте в день короткие перерывы.

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