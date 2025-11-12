Простой тест от врача: как узнать, здоровы ли ваши легкие

Главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Авдеев рассказал, как организм сигнализирует, что легкие не в порядке, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 12 ноября 2025 года врач поделился, как самому определить, в порядке ли легкие.

"Часто человек считает себя здоровым, даже если он не может подняться на третий этаж, не сделав хотя бы одну остановку. К врачу он обращается лишь тогда, когда вынужден останавливаться уже на втором этаже или, тем более, на первом. Но к этому моменту диагноз, к сожалению, ставится на более поздней стадии. При этом здоровый человек без патологий легких, болезней сердца и лишнего веса должен без труда подниматься на 5-й, а то и на 7-й этаж без остановок", – подчеркнул Сергей Авдеев.

По его словам, другими тревожными признаками патологии легких являются:

Одышка – признак неблагополучия, если ощущение нехватки воздуха возникает при обычной, повседневной нагрузке – ходьбе в привычном темпе, подъеме на 1-2 лестничных пролета. Кашель – постоянный, по утрам, с образованием мокроты – это признак того, что нужно обращаться к врачу. Мокроты у здорового человека быть не должно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

