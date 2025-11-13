Что сокращает жизнь и увеличивает шансы на долголетие

Многие пьют таблетки, садятся на диеты и ходят в тренажерные залы, чтобы продлить себе жизнь. Но помогает ли им это все достичь желаемого и что влияет на шансы на долгую и активную старость, рассказал ученый-генетик, доктор биологических наук Алексей Москалев, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru 13 ноября 2025 года специалист рассказал, от чего зависит долголетие.

"Генетика играет двоякую роль. Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний, сокращают жизнь. С другой стороны, у долгожителей отмечают целый комплекс случайно собравшихся в геноме одного человека "защитных" вариантов генов", – отметил Москалев.

По его словам, на первом месте среди факторов долголетия стоит образ жизни: режим питания, физическая активность, качество сна и умение справляться со стрессом могут давать до 80% результата.

"Одиночество в пожилом возрасте – серьезный фактор риска. Что касается детей, то исследование калифорнийских долгожителей амишей показало: продолжительность жизни женщины растет с количеством ее дочерей и сыновей", – подчеркнул генетик.

Также, как пояснил Москалев, важны образование и профессия. Они помогают не только лучше заботиться о здоровье, но и иметь средства на качественное питание и медицинское обслуживание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Мировая карта долголетия: на каком месте Казахстан и почему разрыв с лидерами растет

Ранее эксперт по долголетию раскрыл секрет. Подробнее об этом можете прочитать здесь.