Советы

На 15 лет дольше: эксперт по долголетию раскрыл секрет

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:50 Фото: Zakon.kz
Человечество всегда мечтало о волшебной таблетке, продлевающей жизнь. На сегодняшний день рынок антиэйдж-медицины предлагает сотни решений – от БАДов до экспериментальных терапий. Но что действительно эффективно и подтверждено наукой – в материале Zakon.kz.

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов выделяет два уровня подхода к долголетию: очевидные и неочевидные методы.

Базовые принципы

К очевидным способам продлить жизнь относятся:

  • здоровое питание;
  • отказ от вредных привычек;
  • полноценный сон;
  • регулярная физическая активность.

Это "краеугольные камни" здоровья, без которых говорить о долгой и активной жизни бессмысленно.

Неочевидный метод

"Среди неочевидных способов один из интересных – это прерывистая нормобарическая гипокситерапия", – отметил эксперт.

Этот метод заключается в чередовании дыхания воздуха с пониженным содержанием кислорода и обычного воздуха. Проще говоря, организм тренируется умеренным кислородным голоданием, что запускает адаптационные и оздоровительные процессы на генетическом, эпигенетическом и метаболическом уровнях.

В противовес сложным методам терапии, как отмечено в публикации "АиФ", мир регулярно потрясают новости о создании "таблеток от старости". К примеру, ранее стало известно, что китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся в области медицины долголетия, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет.

Лекарство против старения содержит экстракт виноградных косточек, которые давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине.

Несмотря на сенсационные заявления о "таблетках от старости", Валерий Новоселов скептически относится к ним. По его словам, у человека более 240 типов клеток, и воздействовать на все одновременно одной субстанцией невозможно. Особенно сложно повлиять на клетки мозга, которые плохо поддаются внешним воздействиям.

Главная цель – качество жизни, а не просто годы

Новоселов подчеркивает: важно не только прожить долгие годы, но и сохранить активность и независимость. Последние годы жизни часто определяются заботой родственников, а не количеством таблеток.

"Секрет долголетия – комплексный подход: проверенные ЗОЖ-принципы, разумная физическая активность и инновационные методы, такие как гипокситерапия. Главная цель – продлить активную, здоровую и полноценную жизнь, сохранив бодрость и ясность ума до глубокой старости".Валерий Новоселов

Ранее мы рассказывали о том, можно ли есть яйца каждый день на завтрак. По мнению диетолога Сьюзен Кэмпбелл, если нет сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и уровень холестерина нормальный, можно съедать одно целое яйцо ежедневно. При наличии проблем со здоровьем рекомендуется ограничиться 3-4 яйцами в неделю.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
