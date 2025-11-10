На 15 лет дольше: эксперт по долголетию раскрыл секрет
Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов выделяет два уровня подхода к долголетию: очевидные и неочевидные методы.
Базовые принципы
К очевидным способам продлить жизнь относятся:
- здоровое питание;
- отказ от вредных привычек;
- полноценный сон;
- регулярная физическая активность.
Это "краеугольные камни" здоровья, без которых говорить о долгой и активной жизни бессмысленно.
Неочевидный метод
"Среди неочевидных способов один из интересных – это прерывистая нормобарическая гипокситерапия", – отметил эксперт.
Этот метод заключается в чередовании дыхания воздуха с пониженным содержанием кислорода и обычного воздуха. Проще говоря, организм тренируется умеренным кислородным голоданием, что запускает адаптационные и оздоровительные процессы на генетическом, эпигенетическом и метаболическом уровнях.
В противовес сложным методам терапии, как отмечено в публикации "АиФ", мир регулярно потрясают новости о создании "таблеток от старости". К примеру, ранее стало известно, что китайский стартап Lonvi Biosciences, специализирующийся в области медицины долголетия, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет.
Лекарство против старения содержит экстракт виноградных косточек, которые давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине.
Несмотря на сенсационные заявления о "таблетках от старости", Валерий Новоселов скептически относится к ним. По его словам, у человека более 240 типов клеток, и воздействовать на все одновременно одной субстанцией невозможно. Особенно сложно повлиять на клетки мозга, которые плохо поддаются внешним воздействиям.
Главная цель – качество жизни, а не просто годы
Новоселов подчеркивает: важно не только прожить долгие годы, но и сохранить активность и независимость. Последние годы жизни часто определяются заботой родственников, а не количеством таблеток.
"Секрет долголетия – комплексный подход: проверенные ЗОЖ-принципы, разумная физическая активность и инновационные методы, такие как гипокситерапия. Главная цель – продлить активную, здоровую и полноценную жизнь, сохранив бодрость и ясность ума до глубокой старости".Валерий Новоселов
