Мировая карта долголетия: на каком месте Казахстан и почему разрыв с лидерами растет

Если бы жизнь измерялась не годами, а шансами: одни рождались бы с чемоданом будущего, другие с пустыми ладонями. На одной планете два мира, и между ними пропасть в 32 года жизни. Zakon.kz решил выяснить, где в этом разрыве находится Казахстан и что можно сделать, чтобы жить дольше.

В одном конце Земли – старик на набережной Монте-Карло, в белоснежной рубашке, с чашкой эспрессо и газетой под мышкой. Ему 84, он каждый день гуляет у моря, проверяется у врача, обсуждает политику с соседями и точно знает, на что потратит следующую пенсию.

В другом – женщина из деревни в Чаде, сутулая, изможденная. Ей всего 52, но кожа потрескалась, как засушенная земля, а волосы стали седыми задолго до того, как ее дети узнали слово "школа". Между ее жизнью и жизнью старика из Монако целых 32 года разницы в продолжительности жизни.

ООН представила рейтинг продолжительности жизни, и карта мира вдруг раскололась на два лагеря. В верхней части списка: блестящие фасады Монако, парковые скамейки Японии и клиники Южной Кореи. Здесь люди доживают до 85 и делают зарядку по утрам. А в самом низу – пыльные деревни к югу от Сахары, где старость чаще миф, чем реальность.

Между ними средняя продолжительность жизни по планете: 73,4 года жизни. Но как показывает этот список, средняя – совсем не значит справедливая.

Посмотрите на график:

Инфографика: Zakon.kz Источник: UN World Population Prospects 2024

Сегодня Монако – лидер по долголетию. Здесь люди в среднем живут 86,5 года. За ним идут Сан-Марино, Гонконг, Япония, Южная Корея, страны, где долголетие – это встроенная функция общества. Общее здравоохранение, хорошее питание, высокая безопасность, забота о стариках и культ активного образа жизни. Вот формула, которая превращает годы в десятилетия.

А теперь перевернем глобус

На самом дне рейтинга Нигерия: здесь люди живут в среднем 54,6 года. Это значит, что огромное количество мужчин и женщин не доживают даже до пенсии, которую считают обязательной в Европе. За ней Чад, Центральноафриканская Республика, Сомали. Их объединяет трагическая комбинация факторов: хроническое недоедание, отсутствие доступа к базовой медицине, высокий уровень смертности при родах и детская смертность, от которой буквально болит душа. Люди умирают от болезней, которые в других странах давно лечат одним визитом в аптеку.

И вот парадокс: пока в одних странах пенсионеры обсуждают, в каком месяце поехать на Сардинию, в других – взрослые мужчины умирают от инфекций, которые можно предотвратить уколом.

Но на каком же месте Казахстан в данном рейтинге?

В Казахстане, по данным Национального Бюро статистики, средняя продолжительность жизни сегодня составляет 75,4 года, чуть выше мирового уровня. Но за этой цифрой скрываются важные детали. Женщины у нас живут почти на восемь лет дольше мужчин: 79,4 против 71,3.

Сказывается и разница между городом и селом: в мегаполисах живут в среднем на два года дольше, чем в аулах: 76,1 года против 74,2. То есть, сколько вы проживете, по-прежнему зависит не только от генетики, но и от того, где и кем вы родились и какого вы пола.

В мировом рейтинге продолжительности жизни Казахстан занимает 95-е место из 197 стран. Это примерно середина списка. Впереди нас Беларусь (94-е место) и Азербайджан (93-е). Зато позади – Россия, которая опустилась на 103-е место, Узбекистан – на 111-е, а Кыргызстан и вовсе на 120-е. Так что, несмотря на все сложности, Казахстан держится уверенно, особенно на фоне соседей по СНГ.

Средняя продолжительность жизни по планете – 73,4 года.

Это уже серьезный прогресс. Сто лет назад мы даже не мечтали о таких цифрах. Но разрыв между странами остается огромным.

Может показаться, что дело в генетике. Но нет, гены, как выясняется, не так уж и важны. Куда больше на наш жизненный счет влияют качество медицины, питание, наличие чистой воды, безопасность, уровень дохода, инфраструктура, возможность дойти до врача. Да и просто возможность жить без ежедневного стресса. У кого-то стресс – это опоздание на рейс, а у кого-то – отсутствие еды на ужин.

Но сухие цифры – это только половина картины. Ведь за каждой статистикой стоит реальная жизнь, в которой многое зависит от самого человека.

Может ли казахстанец прожить дольше официальных 75 лет? Мы решили не гадать, а спросить у специалиста. Кардиолог, врач высшей категории Лейла Оспанова рассказала, насколько реально продлить жизнь, если начать вовремя заботиться о здоровье, и с чего вообще стоит начинать.

"Обязательная физическая нагрузка каждый день – это основа. Это может быть тренажерный зал, быстрая ходьба, бег, плавание – любая активность в хорошем темпе. Все это, бесспорно, продлевает жизнь. Танцы, например, сейчас вообще вышли на первое место по эффективности в сохранении молодости мозга", – поясняет врач.

При этом поразительно, но женщины живут дольше мужчин абсолютно в каждой стране мира. В среднем на 5 лет. Мужчины, увы, чаще ведут себя рискованно, позже обращаются за медицинской помощью, больше пьют, курят и реже доживают до преклонного возраста. Женщины, напротив, умеют заботиться о себе. И живут. Дольше.

В мире, где советы о здоровье сыплются со всех сторон, от блогеров до врачей, разобраться, что действительно работает, становится все сложнее.

"На самом деле здоровый образ жизни – это прежде всего здоровый сон. Например, лечь в 22:00, встать в 5 утра, кому как удобно, но важно выспаться около 7-8 часов. Затем зарядка, пробежка, плавание или танцы, что нравится, но обязательно 15-20 минут активности. После очень важен здоровый завтрак, правильное питание в течение дня, обед и вечерняя прогулка после работы. Вечером снова сон в 22:00", – объясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

Правильный распорядок жизни и работы, сбалансированное питание, снижение стресса – вот что действительно важно. Если стресс стал сильным, лучше взять передышку, чтобы выплеснуть энергию. И конечно, нельзя забывать про регулярный контроль хронических заболеваний. Вот это и есть настоящий здоровый образ жизни.

А что будет дальше?

Продолжительность жизни в целом растет, но неравномерно. Развивающиеся страны уже делают шаги вперед: строят клиники, вводят вакцинацию, инвестируют в санитарные условия. Но и развитый мир не без проблем.

Растут болезни, связанные с образом жизни: диабет,

ожирение,

сердечно-сосудистые недуги.

Это новый вызов: люди живут дольше, но не всегда лучше. Но многие рассчитывают на генетику.

"Отчасти генетику можно перехитрить. Если у вас дедушки и бабушки жили до 90 лет, это, конечно, хорошая предрасположенность. Но если вы не спите ночами, днем работаете на износ, вечером гуляете по клубам, да еще и курите, пьете и принимаете "веселые" вещества, то никакая наследственность не спасет. Гены – это только база. Все можно испортить. Если не заниматься спортом, не вести активный образ жизни, можно умереть и в 40. А бывает, и раньше", – говорит Лейла Оспанова.

Жизнь – это хрупкая роза в стеклянной колбе, как у Чудовища из диснеевского мультика. Ее лепестки медленно опадают, и мы часто задумываемся о ценности каждого мгновения лишь тогда, когда последний лепесток вот-вот упадет. Но ведь можно жить иначе, осознанно и достойно, ценя каждый вздох и каждый день, не дожидаясь кризисов и серьезных испытаний.

Самый главный вопрос не в том, в какой стране живут дольше, а в том, как мы проживаем те годы, что нам даны. Сколько в них смысла, заботы, радости? Нужно ли ждать пенсии, чтобы наконец почувствовать себя живым? Или можно начать прямо сейчас?

Пока статистика рисует резкие контрасты между роскошью и бедностью, ухоженными набережными с яхтами и пыльными тропами, между возможностью дожить и невозможностью выжить, у нас остается выбор. Выбор беречь себя, жить осознанно и стремиться к тому, чтобы однажды эта разница в 32 года просто исчезла.