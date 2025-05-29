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Советы

Почему морщины появляются раньше у тех, кто любит сладкое

сладости, вред, конфеты, врачи, старение, диабет, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:12 Фото: pixabay
Доктор биологических наук Алексей Москалев предупреждает: если человек ест много сладкого, то рискует увидеть морщины на лице раньше срока. К тому же в большем количестве. Так как же избыток сахара в пище связан с преждевременным старением – в материале Zakon.kz.

Сшивки коллагена

По словам специалиста, прежде всего нужно разобраться со структурой тканей. Врач уточняет, что все клетки тела погружены во внеклеточный матрикс, состоящий в основном из коллагена.

Это такие ниточки, канаты, которые удерживают клетки вместе, формируя ткани и органы. Вдоль этих коллагеновых нитей клеточки прикрепляются, перемещаются. Волокнами коллагена пронизаны все ткани. Благодаря такому каркасу наше тело имеет форму, а мы можем перемещаться в пространстве.

Поэтому когда мы едим много добавленного сахара, в том числе из глубоко переработанных продуктов (кондитерские изделия, выпечка, конфеты и т.д.), то происходит образование сшивок между волокнами коллагена.

"Клетки хуже делятся и восстанавливаются, ткани становятся жесткими, в том числе повышается жесткость сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Истончается кожа, и образуются морщины. Дыхательная емкость легких уменьшается, потому что они хуже растягиваются. Так как соединительная ткань пронизывает все органы и ткани нашего тела, то нарушение коллагеновой структуры сказывается на всех".Алексей Москалев

Сигнал бедствия

По словам ученого, клетки пытаются реагировать: начинают выделять ферменты – матричные протеиназы, которые должны разрезать "склейки" клеточного матрикса, возникшие под воздействием глюкозы и фруктозы.

Однако ферменты разрушают здоровый матрикс, появление разрушенных фрагментов запускает сигнал о воспалении. Тот самый сигнал, который возникает, например, при возникновении ранки на коже.

Этот сигнал, как отмечено в публикации издания "АИФ", нужен для того, чтобы иммунные клетки пришли на место ранения и помогли исправить ситуацию – убить инфекцию, наладить восстановление тканей.

"В случае сшивки клеточного матрикса сигнал бедствия приходит при отсутствии самого ранения. Запускается процесс замещения здоровой ткани соединительной. Она разрастается, пытаясь залечить рану, которой нет. Очаги фиброза (соединительной ткани) образуются во всех тканях и органах. Это одна из ключевых причин разных заболеваний".Алексей Москалев

Так, сахарный диабет второго типа, когда глюкоза в крови всегда повышена, – это пример ускоренного старения сосудов и других жизненно важных структур.

Появление первых морщин тоже говорит о том, что запустились процессы гликирования – образования сшивок в коллагеновом матриксе кожи.

В заключительной части Москалев дает очевидный совет. Сладкоежкам нужно изменить свой образ жизни.

"Минимизируйте в питании добавленный сахар, который ускоряет процесс накопления сшивок и увеличения жесткости тканей".Алексей Москалев

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:12
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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