Названы три знака, которые станут главными везунчиками ноября

Редкая волна энергетического подъема охватит все знаки восточного зодиака во второй половине ноября, сообщает Zakon.kz.

С 14 ноября 2025 года начинается период активизации потоков Ци и взаимодействия с энергией Деревянной Змеи, который принесет особое везение и материальное благополучие, пишет Говорит Уфа.

По прогнозам восточных астрологов, наиболее ощутимо положительное влияние почувствуют те, кто родился в год Быка, Обезьяны и Петуха. Уже к концу следующей недели представителей этих знаков ждут значительные перемены в профессиональной и личной жизни.

Быки получат шанс проявить лидерские качества и привлечь внимание влиятельных людей. Астрологи предсказывают рост доходов, новые карьерные возможности и укрепление репутации.

Обезьяны смогут наладить старые связи и укрепить отношения с близкими. Период благоприятен для финансовых сделок, удачных инвестиций и даже неожиданных выигрышей.

Петухам судьба подарит череду успешных начинаний. Любые проекты, начатые в этот период, обещают устойчивый результат и продвижение вперед.

Для остальных знаков восточного круга также сохраняется потенциал позитивных перемен. Тиграм, Кроликам и Козам стоит прислушаться к интуиции – она поможет выбрать правильное направление и начать долгосрочные проекты.

С 14 по 24 ноября, отмечают астрологи, особенно благоприятны действия, направленные на рост доходов и укрепление материального положения. Этот период подходит для стратегического планирования, заключения важных сделок и реализации смелых идей.

