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Известный астролог назвала главного везунчика июля

Известный астролог назвала главного везунчика июля, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 20:02 Фото: pxhere
Писательница и телеведущая Тамара Глоба заявила, что людей, родившихся под знаком зодиака Льва, в середине июля ждет волна успеха, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, яркие Львы будут буквально купаться в позитивной энергии космоса.

"Любые начинания и проекты обречены на успех. Эти люди будут притягивать к себе интересных людей и выгодные возможности, как магнит".Тамара Глоба

Также, как отмечено в публикации Horoscopes.rambler.ru, настоящая сказка ждет Львов и в личной жизни.

Одинокие представители знака, уверена Глоба, имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Семейные Львы смогут вывести отношения на новый уровень доверия и взаимопонимания.

Главное, советует специалист, не стесняться проявлять свои чувства и говорить о желаниях.

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