Советы

Названы знаки, которым откроется денежный поток с 28 ноября

Фото: pixabay
С 28 ноября 2025 года для нескольких знаков по восточному календарю открывается этап заметных перемен – прежде всего в сфере финансов, сообщает Zakon.kz.

Астрологи отмечают, что энергетика периода меняет направление, а космические потоки активируют так называемые "денежные каналы", пишет Говорит Уфа.

По прогнозу, особенно ощутят это представители знаков Дракона, Петуха и Обезьяны. Им обещают неожиданно выгодные предложения, прибыльные вложения, премии и другие финансовые бонусы.

Самая благоприятная ситуация складывается у Дракона: на его стороне и "небесная поддержка", и влияние стихии Земли. Такое сочетание, по мнению экспертов, способно привести к устойчивому росту доходов и укреплению материального положения.

Удача также разворачивается в сторону Тигра и Змеи. Эти знаки, как считают астрологи, выходят из периода неопределенности и получают шанс реализовать давние планы. Им рекомендуется сохранять уверенность и спокойствие – именно это поможет использовать новые возможности максимально эффективно.

Для Козы и Лошади период сулит появление дополнительного источника дохода, причем чаще всего – в необычной или творческой сфере. Астрологи советуют быть открытыми к новым направлениям и полагаться на интуицию.

Как подчеркивается в прогнозе, 28 ноября станет точкой запуска нового энергетического цикла, в котором привычные схемы отходят на второй план, а внутреннее чутье получает особое значение.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой все знаки зодиака ждет множество интересных событий. Причина в особом положении небесных тел, которое ярко повлияет на грядущее. Подробнее можно узнать здесь.

Айсулу Омарова
