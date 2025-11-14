Из-за последнего удаления Роналду может пропустить старт ЧМ-2026

Минувшей ночью капитан португальской сборной Криштиану Роналду был удален в выездном матче отбора ЧМ-2026 против Ирландии. За это ему грозит наказание в виде пропуска на несколько официальных матчей, сообщает Zakon.kz.

Как информирует AP News, список официальных матчей у Роналду перед мундиалем невелик, можно сказать, практически нет.

Одну встречу он уже точно пропустит, это игра заключительного тура группового раунда квалификации ЧМ-2025 против Армении, которая пройдет 16 ноября.

Фото: Instagram/cristiano

Не исключено, что 40-летний форвард может получить дисквалификацию еще на пару матчей. По регламенту FIFА, его могут не допустить как минимум еще на два поединка за грубый фол по отношению к сопернику.

В итоге Роналду может сыграть на ЧМ-2026 только в третьем туре или даже в плей-офф. Конечно, если Португалия получит путевку на этот турнир – шанс, который они упустили прошедшей ночью в Ирландии.

Перед последним туром соотечественники Роналду имеют 10 очков и идут первыми в группе F, за ними расположились Венгрия (8), Ирландия (7) и Армения (3).