Роналду назвал себя умным футболистом перед матчем против Ирландии

14 ноября сборная Португалии по футболу во главе со своим лидером Криштиану Роналду на выезде проведет матч отборочного этапа ЧМ-2026 против команды Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Для гостей предстоящий матч важен в том плане, что если они выиграют, то сразу получают путевку на мундиаль 2026 года.

Капитан португальской дружины Криштиану Роналду в преддверии игры с ирландцами назвал самый трудный элемент в футболе и свою роль здесь.

"Считаю, забивать голы – это самое сложное в футболе, я смог адаптироваться к современному футболу, к физическим и психологическим условиям, к особенностям клубов, сборных и лиг. Только умный игрок способен на это, так я думаю. Футбол уже не тот, что был несколько лет назад. Даже не такой, как год назад. Завтра будет очень сложная игра, тяжелая и напряженная. Хозяевам нужно побеждать, чтобы идти дальше. Уважаем ирландцев, они играют очень жестко, но мы готовы. Надеюсь, что Португалия победит". Криштиану Роналду

В матче первого круга отбора ЧМ-2026 Португалия у себя дома минимально переиграла ирландцев со счетом 1:0.

Сам же Роналду на днях намекнул, что завершит профессиональную карьеру после будущего мундиаля.