#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Спорт

Роналду назвал себя умным футболистом перед матчем против Ирландии

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 16:12 Фото: Instagram/cristiano
14 ноября сборная Португалии по футболу во главе со своим лидером Криштиану Роналду на выезде проведет матч отборочного этапа ЧМ-2026 против команды Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Для гостей предстоящий матч важен в том плане, что если они выиграют, то сразу получают путевку на мундиаль 2026 года.

Капитан португальской дружины Криштиану Роналду в преддверии игры с ирландцами назвал самый трудный элемент в футболе и свою роль здесь.

"Считаю, забивать голы – это самое сложное в футболе, я смог адаптироваться к современному футболу, к физическим и психологическим условиям, к особенностям клубов, сборных и лиг. Только умный игрок способен на это, так я думаю. Футбол уже не тот, что был несколько лет назад. Даже не такой, как год назад. Завтра будет очень сложная игра, тяжелая и напряженная. Хозяевам нужно побеждать, чтобы идти дальше. Уважаем ирландцев, они играют очень жестко, но мы готовы. Надеюсь, что Португалия победит". Криштиану Роналду

В матче первого круга отбора ЧМ-2026 Португалия у себя дома минимально переиграла ирландцев со счетом 1:0.

Сам же Роналду на днях намекнул, что завершит профессиональную карьеру после будущего мундиаля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Криштиану Роналду заболел до старта ЧМ-2022
11:46, 17 ноября 2022
Криштиану Роналду заболел до старта ЧМ-2022
Битва с прямым конкурентом: поединок отбора на Чемпионат Европы Казахстана против Северной Ирландии
10:00, 09 июня 2023
Битва с прямым конкурентом: поединок отбора на Чемпионат Европы Казахстана против Северной Ирландии
Тренер португальцев назвал причину, почему не включил Роналду в состав игроков в матче со Швейцарией
15:22, 07 декабря 2022
Тренер португальцев назвал причину, почему не включил Роналду в состав игроков в матче со Швейцарией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: