Простое правило, которое снижает тревожность

Психологи советуют в моменты напряжения переходить к правилу "одного экрана". Смысл в том, чтобы хотя бы на несколько минут сосредоточиться только на одном действии: одном письме, одной задаче, одной вкладке, сообщает Zakon.kz.

Мозг плохо переносит постоянные переключения – каждое из них добавляет легкий стресс, который накапливается в течение дня.

Эксперты объясняют: когда мы одновременно держим в поле внимания несколько источников информации, организм работает в режиме тревожной готовности. Пульс слегка ускоряется, дыхание становится поверхностным, а концентрация падает. В итоге даже простые дела ощущаются как перегруз.

Попробуйте убрать лишние уведомления, закрыть ненужные окна и дать себе пять минут на одно конкретное действие. Когда поток задач перестает "рваться" в разные стороны, голова проясняется, появляется ощущение контроля и снижается общее напряжение. Это маленькая привычка, но при регулярной практике она позволяет заметно легче переживать стрессовые дни.

