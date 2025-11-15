#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Советы

Простое правило, которое снижает тревожность

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 17:39
Психологи советуют в моменты напряжения переходить к правилу "одного экрана". Смысл в том, чтобы хотя бы на несколько минут сосредоточиться только на одном действии: одном письме, одной задаче, одной вкладке, сообщает Zakon.kz.

Мозг плохо переносит постоянные переключения – каждое из них добавляет легкий стресс, который накапливается в течение дня.

Эксперты объясняют: когда мы одновременно держим в поле внимания несколько источников информации, организм работает в режиме тревожной готовности. Пульс слегка ускоряется, дыхание становится поверхностным, а концентрация падает. В итоге даже простые дела ощущаются как перегруз.

Попробуйте убрать лишние уведомления, закрыть ненужные окна и дать себе пять минут на одно конкретное действие. Когда поток задач перестает "рваться" в разные стороны, голова проясняется, появляется ощущение контроля и снижается общее напряжение. Это маленькая привычка, но при регулярной практике она позволяет заметно легче переживать стрессовые дни.

Ранее мы писали о том, как сохранить память в любом возрасте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Названы знаки зодиака, которые выживают даже в самых сложных условиях
05:20, 06 ноября 2025
Названы знаки зодиака, которые выживают даже в самых сложных условиях
Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном – психолог
08:58, 16 сентября 2024
Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном – психолог
Психолог раскрыла простой способ побороть лень
20:36, 08 июля 2025
Психолог раскрыла простой способ побороть лень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: