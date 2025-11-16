Один совет, который поможет лучше спать

Психологи советуют перед сном переходить в так называемый "режим замедления". Это простой прием, который уменьшает напряжение и помогает мозгу переключиться с дневной активности на отдых, сообщает Zakon.kz.

Смысл в том, чтобы за 30-40 минут до сна убрать яркий свет, отложить телефон и заменить быстрые действия спокойными: легкая растяжка, теплый душ, чтение или тихая музыка.

Специалисты отмечают, что мозг реагирует на ритм окружающей среды. Если вы продолжаете листать ленту или смотреть динамичные видео, организм остается в состоянии бодрствования – даже если вы физически устали. В результате засыпание затягивается, а сон становится поверхностным.

Попробуйте ввести один небольшой ритуал: каждый вечер выполнять что-то одно и то же, связанное со спокойствием. Это может быть стакан теплой воды, несколько минут медленного дыхания или короткий список дел на завтра, чтобы разгрузить голову. Когда тело привыкает к такому сигналу, оно начинает быстрее расслабляться, и засыпание проходит легче. Это не требует усилий – просто дает мозгу понять, что день завершен.

