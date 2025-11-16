#АЭС в Казахстане
Советы

Три знака зодиака получат редкий шанс начать все заново

Природа, деревья, мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 05:20 Фото: pexels
После 16 ноября для трех знаков зодиака наступает период, когда многое станет легче. Соединение Луны и Марса приносит ясную мотивацию, энергию и ощущение направления, которого так не хватало, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эта комбинация разгоняет сомнения, на которые раньше уходили силы, и помогает наконец начать действовать в нужном темпе.

Овен

Соединение Луны и Марса наполняет вас мощной энергией и дает ощущение внутренней опоры. Дорогой Овен, вы долго преодолевали сложности, но именно этот день становится переломным. Ваше отношение к происходящему меняется, и ситуация постепенно приходит в порядок. Вам легко принимать решения, вы чувствуете ответственность за свою жизнь и видите свои силы ясно и трезво. Это не вспышка агрессии, а уверенная, твердая позиция.

Телец

Соединение Луны и Марса помогает вам, дорогие Тельцы, восстановить свою устойчивость. Пусть вы не любите признаваться себе в том, что силы были на исходе, но сейчас вы нуждаетесь в новой порции уверенности. К счастью, 16 ноября приносит вам спокойствие, собранность и ощущение, что все снова поддается управлению. Особенно это касается работы и финансов. Стабильная энергия дает вам возможность двигаться без внутреннего напряжения.

Дева

В субботу, дорогая Дева, соединение Луны и Марса снимает накопившуюся усталость, и это именно то, что вам так было нужно. Этот транзит наполняет вас силами и подготавливает к важным переменам. Наконец-то равновесие возвращается, а ощущение выгорания уходит. 16 ноября вы заметите, что многие вопросы начинают решаться сами собой, без борьбы и надрыва. Вы были готовы снова вступать в схватку, но в этом просто нет необходимости.

Ранее были названы знаки зодиака, которые скоро кардинально изменят свою жизнь.

