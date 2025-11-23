#АЭС в Казахстане
Советы

Как быстро восстановиться, если устали к середине дня

, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 13:09
Психологи советуют делать короткую паузу по принципу "1–1–1". Это простой прием, который помогает снять напряжение и вернуть работоспособность даже в самые загруженные дни, сообщает Zakon.kz.

Суть метода в трех действиях: одна минута глубокого дыхания, один медленный глоток воды и одна легкая растяжка плеч или шеи.

Специалисты объясняют, что такие короткие перерывы снижают уровень стресса и переключают нервную систему из режима постоянной концентрации в более спокойное состояние. Когда дыхание становится ровнее, тело расслабляется, а мозг получает сигнал, что ситуация не требует ускоренной реакции.

Этот ритуал занимает меньше двух минут, но заметно улучшает самочувствие. Он помогает вернуть ясность мысли, снизить напряжение и продолжить работу без ощущения перегрузки. Даже один такой перерыв в середине дня делает остаток дня легче.

Дополнительно психологи советуют использовать технику "5–4–3–2–1". Она помогает быстро снизить напряжение: посмотрите на пять предметов вокруг, отметьте четыре звука, три ощущения, два запаха и одну мысль. Такой короткий "заземляющий" приём возвращает внимание в текущий момент и помогает быстрее восстановиться.

Для сбора и структурирования текста использовалась нейросеть.

Ранее мы писали про 6 простых ежедневных привычек, которые придадут сил, если вы работающая мама.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
