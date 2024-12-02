Назван фрукт, который поможет похудеть и хорошо спать

Диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма – хороший вариант для похудения и улучшения здоровья, сообщает Zakon.kz.

По его словам, которые приводит издание Cuidate Plus, в этом фрукте много полезных для здоровья свойств. В частности, в хурме содержится железо, которое следует принимать ежедневно, и которое, например, важно для женщин во время менструации и людей, страдающих анемией.

"Хурма... содержит калий и магний – питательные вещества, которые помогают лучше отдыхать и спать. Полезны эти микроэлементы и для спортсменов, чтобы восстановиться после боев и улучшить результаты", – объяснил Пабло Охеда.

Вместе с тем, как отметил диетолог, этот фрукт очень богат углеводами и клетчаткой, поэтому наполняет организм энергией, которая поможет заниматься спортом в течение длительного времени.

Несмотря на все эти преимущества, как подчеркнул Пабло Охеда, многие люди по-прежнему боятся есть эти фрукты и набрать лишний вес, так как считают, что в хурме содержится много сахара.

"У нее низкий гликемический индекс, поэтому она очень медленно попадает в кровь. Это делает хурму рекомендуемым фруктом даже для диабетиков, а также для снижения веса", – пояснил специалист.

Также он перечислил другие фрукты с низким гликемическим индексом, это – виноград, апельсины, вишня, ягоды, клубника, ежевика или малина. По словам диетолога, это фрукты, которые "хоть и очень сладкие, но от них не полнеют".

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