Гороскоп на 17 ноября: пора отдохнуть
Овен
Сегодня вам не удастся натянуть на себя какую бы то ни было маску. Слишком уж ярко из-под нее будет светиться ваша собственная индивидуальность, обмануть никого не получится.
Телец
Сегодняшний день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
Близнецы
Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.
Рак
Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
Лев
Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
Дева
Окружающие сегодня будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что их лучше не озвучивать – недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет обидно.
Весы
Сегодня всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вам пора отдохнуть.
Скорпион
Всем, кто придет завтра с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". Этот день не предназначен для активных, а уж тем более агрессивных действий.
Стрелец
День предоставит вам большие возможности по вложению средств в дело. Но будьте бдительны.
Козерог
Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.
Водолей
Ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении.
Рыбы
Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче – удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
