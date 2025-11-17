Гороскоп на 17 ноября: пора отдохнуть

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 17 ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам не удастся натянуть на себя какую бы то ни было маску. Слишком уж ярко из-под нее будет светиться ваша собственная индивидуальность, обмануть никого не получится.

Телец

Сегодняшний день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.

Близнецы

Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.

Рак

Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.

Лев

Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.

Дева

Окружающие сегодня будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что их лучше не озвучивать – недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет обидно.

Весы

Сегодня всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вам пора отдохнуть.

Скорпион

Всем, кто придет завтра с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". Этот день не предназначен для активных, а уж тем более агрессивных действий.

Стрелец

День предоставит вам большие возможности по вложению средств в дело. Но будьте бдительны.

Козерог

Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.

Водолей

Ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении.

Рыбы

Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче – удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.

