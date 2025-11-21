Гороскоп на 21 ноября: запасайтесь энергией

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 21 ноября, сообщает Zakon.kz

Овен

Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.

Телец

Хотеть не вредно. Однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.

Близнецы

День стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам для запаса энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.

Рак

Удачный день. Хотя с первого взгляда и не скажешь. На вас лежит ответственная миссия объяснить это окружающим, не дав им впасть в состояние легкой депрессии.

Лев

Сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.

Дева

Сегодня вам не стоит ничего менять. Цена, которую придется за перемены заплатить, окажется куда выше, чем потребность в них.

Весы

На мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит. Причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?

Скорпион

Сегодня ничто не сможет вас удержать. Вы будете подобны вихрю, плохо понимающему, куда он, собственно, несется, но чрезвычайно мощному.

Стрелец

Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе – тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

Козерог

Сегодня лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам. Постарайтесь обращать поменьше внимания на слова и действия окружающих.

Водолей

Сегодня у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.

Рыбы

Не разбрасывайтесь деньгами и энергией. Сегодня и тому, и другому найдется верное применение. Постарайтесь не затевать ничего, что вы не смогли бы довести до конца сегодня же.

