Гороскоп на 5 ноября: развлекитесь

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на пятый день ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.

Телец

Вы будете находиться в весьма удачном с точки зрения перспектив на будущее положении. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы не растерять, но умножить имеющееся.

Близнецы

Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать.

Рак

Вам хочется и того, и другого, и третьего, и побольше. Однако, исходя из жизненного опыта человечества, получить все сразу не удастся. Выберите приоритетные направления.

Лев

Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме о твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.

Дева

День принесет вам массу сюрпризов. Не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.

Весы

Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок – это всего-навсего упорядоченный хаос.

Скорпион

Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами, прежде чем затевать что-то новое?

Стрелец

Сегодня вам не стоит говорить о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь. Либо подготовьтесь к разговору, либо не раскрывайте рта, иначе вам не преминут указать на вашу некомпетентность.

Козерог

У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.

Водолей

Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.

Рыбы

Сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И неважно, что, собственно, станет предметом вашего интереса. Вы своего добьетесь.

