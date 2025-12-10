#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
518.39
603.09
6.68
Советы

Тамара Глоба назвала знак, которому в декабре обещан успех в карьере

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 23:34 Фото: freepik
Популярный астролог Тамара Глоба сообщила в своем YouTube-канале, что декабрь станет месяцем активных событий и профессионального развития для представителей знака Рыбы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, период обещает быть насыщенным поездками и связанными с ними предложениями, хотя сами путешествия могут оказаться непростыми. Глоба советует Рыбам внимательно относиться к новым знакомствам и инициативам.

"Вы поставите перед собой важные задачи. Творческие и карьерные вопросы будут влиять на большинство ваших дел. Коллеги окажут поддержку, а ваши планы будут постепенно продвигаться", – отметила астролог.

Ранее известный российский астролог Василиса Володина назвала тех, кого ждут денежные испытания в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Будьте осторожны: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым не повезет в августе
00:36, 23 июля 2025
Будьте осторожны: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым не повезет в августе
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
22:11, 26 октября 2024
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Тамара Глоба предсказала крупные перемены для всех знаков зодиака в ноябре
01:05, 06 ноября 2025
Тамара Глоба предсказала крупные перемены для всех знаков зодиака в ноябре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: