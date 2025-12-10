Тамара Глоба назвала знак, которому в декабре обещан успех в карьере

Популярный астролог Тамара Глоба сообщила в своем YouTube-канале, что декабрь станет месяцем активных событий и профессионального развития для представителей знака Рыбы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, период обещает быть насыщенным поездками и связанными с ними предложениями, хотя сами путешествия могут оказаться непростыми. Глоба советует Рыбам внимательно относиться к новым знакомствам и инициативам.

"Вы поставите перед собой важные задачи. Творческие и карьерные вопросы будут влиять на большинство ваших дел. Коллеги окажут поддержку, а ваши планы будут постепенно продвигаться", – отметила астролог.

