Советы

Новолуние 20 ноября: что категорически нельзя делать

новолуние, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:34 Фото: pixabay
Астролог Майя Королева рассказала, что ни в коем случае нельзя делать 20 ноября – в новолуние, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первую очередь нужно забыть о принятии каких-либо важный решений и начале масштабных проектов.

"Энергия Луны находится на нуле, а значит, ваша концентрация и способность к анализу снижены. Велика вероятность ошибок и провалов. Избегайте финансовых операций, особенно крупных инвестиций и кредитов. Финансовая интуиция в этот день крайне слаба. Не вступайте в конфликты и споры. Новолуние – период повышенной эмоциональности, и любая ссора может перерасти в серьезную вражду", – пояснила астролог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Также очень важно в это время отказаться от переедания и употребления алкоголя, так как пищеварительная система особенно уязвима.

"Не поддавайтесь негативным мыслям и унынию. Сосредоточьтесь на позитивных намерениях и планах на будущее. Не начинайте новых серьезных отношений. Энергия для их развития будет недостаточной. Новолуние идеально подходит для планирования, мечтаний и визуализации желаемого будущего. Подведите итоги прошлого лунного цикла, отпустите обиды и неудачи", – заключила Королева.

21 ноября в народном календаре значится как праздник Михайлов день. О суевериях и запретах, связанных с этим днем, мы рассказывали здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
