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Советы

Самое коварное новолуние 2025: что категорически нельзя делать 24 июля

коварное новолуние 2025, что можно, а что нет, астрология, советы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 15:02 Фото: pexels
Розовая Луна 24 июля 2025 года не только обнулит лунный цикл, но и столкнет две враждующие стихии. Как вести себя в день новолуния и что нельзя делать, рассказала шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Ясновидящая уточняет, что 24 июля 2025 года ожидается необычное новолуние, которое начнется в созвездии Рака, а завершится во Льве. Этот переход от водного знака зодиака к огненному, по ее словам, довольно редкое явление, обещающее ощутимые изменения в жизни представителей всех знаков зодиака.

Также специалист подчеркивает, что первая половина дня 24 июля (до 15:00) идеально подходит для самоанализа и заботы о своем внутреннем мире. В свою очередь после 21:00 настанет время самовыражения и ярких действий.

Что категорически нельзя делать 24 июля

  • До 15:00 не принимайте решений на эмоциях, после 21:00 не спорьте из-за гордости.
  • В течение всего дня не критикуйте ни себя, ни других.
  • Осторожнее с импульсивными тратами, особенно на "удивительные" предложения.
  • Не экспериментируйте с радикальными изменениями внешности утром и не давайте обещаний, которые не готовы сдержать.

В разговоре с изданием "Вечерняя Москва" Ахметжанова предлагает начать удивительное 24 июля с медитации.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 15:02
Ведьмин день и проводы русалок: что нельзя делать 23 июля

Ранее астроном рассказала, когда и какие космические события можно будет увидеть в ночном небе с территории Казахстана в августе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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