Самое коварное новолуние 2025: что категорически нельзя делать 24 июля
Ясновидящая уточняет, что 24 июля 2025 года ожидается необычное новолуние, которое начнется в созвездии Рака, а завершится во Льве. Этот переход от водного знака зодиака к огненному, по ее словам, довольно редкое явление, обещающее ощутимые изменения в жизни представителей всех знаков зодиака.
Также специалист подчеркивает, что первая половина дня 24 июля (до 15:00) идеально подходит для самоанализа и заботы о своем внутреннем мире. В свою очередь после 21:00 настанет время самовыражения и ярких действий.
Что категорически нельзя делать 24 июля
- До 15:00 не принимайте решений на эмоциях, после 21:00 не спорьте из-за гордости.
- В течение всего дня не критикуйте ни себя, ни других.
- Осторожнее с импульсивными тратами, особенно на "удивительные" предложения.
- Не экспериментируйте с радикальными изменениями внешности утром и не давайте обещаний, которые не готовы сдержать.
В разговоре с изданием "Вечерняя Москва" Ахметжанова предлагает начать удивительное 24 июля с медитации.
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