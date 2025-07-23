Самое коварное новолуние 2025: что категорически нельзя делать 24 июля

Розовая Луна 24 июля 2025 года не только обнулит лунный цикл, но и столкнет две враждующие стихии. Как вести себя в день новолуния и что нельзя делать, рассказала шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Ясновидящая уточняет, что 24 июля 2025 года ожидается необычное новолуние, которое начнется в созвездии Рака, а завершится во Льве. Этот переход от водного знака зодиака к огненному, по ее словам, довольно редкое явление, обещающее ощутимые изменения в жизни представителей всех знаков зодиака.

Также специалист подчеркивает, что первая половина дня 24 июля (до 15:00) идеально подходит для самоанализа и заботы о своем внутреннем мире. В свою очередь после 21:00 настанет время самовыражения и ярких действий.

Что категорически нельзя делать 24 июля

До 15:00 не принимайте решений на эмоциях, после 21:00 не спорьте из-за гордости.

В течение всего дня не критикуйте ни себя, ни других.

Осторожнее с импульсивными тратами, особенно на "удивительные" предложения.

Не экспериментируйте с радикальными изменениями внешности утром и не давайте обещаний, которые не готовы сдержать.

В разговоре с изданием "Вечерняя Москва" Ахметжанова предлагает начать удивительное 24 июля с медитации.

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