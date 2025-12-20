#Казахстан в сравнении
Советы

Новолуние 20 декабря: советы астролога, как правильно провести день

луна, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 11:26 Фото: pixabay
На дату 20 декабря 2025 приходится фаза Луны "новолуние". У астрологов это событие несет особый смысл, сообщает Zakon.kz.

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, как провести этот день, чтобы последующие дни сложились удачно.

По ее словам, новолуние – это момент, когда Луна "обнуляется", и вместе с ней мы можем начать новый лунный цикл: плавно, осознанно и без рывков.

"В этот период очень важно намерение, которое мы закладываем сейчас и которое будет постепенно раскручиваться в течение месяца", – написала Негрей в своем Telegram-канале.

Далее она рассказала, как правильно начать новый цикл:

  • остановиться и выдохнуть;
  • задать себе вопрос: что я хочу впустить в свою жизнь в ближайший месяц;
  • выбрать 1-3 намерения (не цели, а состояния);
  • отпустить ожидание быстрых результатов.
Новолуние любит тишину, веру и простоту.

Сегодня, по словам астролога, хорошо:

  • записывать мысли и желания;
  • планировать, но без какого-либо давления;
  • давать себе отдых;
  • слушать себя, а не шум вокруг.

Кроме того, поможет порядок в доме.

"Генеральная уборка сегодня может оказаться кстати. Правда, только если есть силы. Когда наводите порядок в доме, одновременно расчищаете энергетическое пространство. Но будьте внимательны с ножами, ножницами, техникой. Легко порезаться или что-то сломать", – указала астролог.

В народном календаре 20 декабря – день Амвросия Медиоланского. Как нужно провести этот день согласно народным поверьям, читайте здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
