#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Советы

Михайлов день: самые зловещие приметы на 21 ноября

посуда на столе, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 14:54 Фото: pixabay
Народный праздник Михайлов день ежегодно отмечается 21 ноября в честь архангела Михаила, защитника от зла и покровителя воинов, путников и всех, кто "борется за правду", сообщает Zakon.kz.

Как и многие другие народные праздники, Михайлов день оброс различными суевериями и запретами.

Что нельзя

  • Нельзя ссориться. Главный запрет! Ссоры в этот день "на весь год затянутся".
  • Нельзя начинать тяжелую работу. В частности: строить, таскать тяжести. Это день покоя.
  • Нельзя отказывать в помощи. Считалось, что отказ "закрывает двери для удачи всей зимой".
  • Нельзя давать деньги в долг. Иначе весь год будут потери.
  • Нельзя работать до захода солнца. В народе говорили: "Работать в Михайлов день – беду наживать".
  • Нельзя думать и говорить плохо о людях. Так как это "день света", любые негативные слова считались особенно вредными.

Народные приметы

По погоде в Михайлов день судили о том, какой будет зима, когда ожидать сильных заморозков, а также пытались предугадать погоду на весенний сезон.

К примеру, как отмечено в публикации издания "Известия", если этот день выдался ясный – жди зимой трескучих морозов, а утренний туман, наоборот, предвещал потепление в ближайшие дни. Мокрый снег в день праздника сулил дождливую весну, а снегопад и холодная погода предсказывали теплую Пасху. Если же пошел дождь, то пасмурная теплая погода продержится до 19 декабря.

Были и зловещие приметы. Одна из них гласила: если в день праздника кто-то умрет, то для окружения покойного могут наступить недобрые времена, сопровождающиеся болезнями, неурожаем, мором скота или частыми ссорами в семье. Также существовало поверье, что вой ветра в этот день предвещал грядущую беду.

Одна из главных традиций праздника – обязательно провести его в семейном кругу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 14:54
16 ноября – Анна Холодная: строгие запреты и разрешенные дела

Ранее мы писали, что грядущий 2026-й пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Астролог рассказала, как уважить гордое животное и заполучить удачу на 12 месяцев вперед.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
22 ноября день Матроны: народные приметы, что нельзя делать
10:07, 22 ноября 2024
22 ноября день Матроны: народные приметы, что нельзя делать
День обещаний: важные приметы и запреты на 9 ноября
13:13, 08 ноября 2025
День обещаний: важные приметы и запреты на 9 ноября
14 ноября Кузьминки осенние: народные приметы о погоде, чего не стоит делать
10:45, 14 ноября 2024
14 ноября Кузьминки осенние: народные приметы о погоде, чего не стоит делать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: