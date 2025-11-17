Михайлов день: самые зловещие приметы на 21 ноября

Народный праздник Михайлов день ежегодно отмечается 21 ноября в честь архангела Михаила, защитника от зла и покровителя воинов, путников и всех, кто "борется за правду", сообщает Zakon.kz.

Как и многие другие народные праздники, Михайлов день оброс различными суевериями и запретами.

Что нельзя

Нельзя ссориться. Главный запрет! Ссоры в этот день "на весь год затянутся".

Нельзя начинать тяжелую работу. В частности: строить, таскать тяжести. Это день покоя.

Нельзя отказывать в помощи. Считалось, что отказ "закрывает двери для удачи всей зимой".

Нельзя давать деньги в долг. Иначе весь год будут потери.

Нельзя работать до захода солнца. В народе говорили: "Работать в Михайлов день – беду наживать".

Нельзя думать и говорить плохо о людях. Так как это "день света", любые негативные слова считались особенно вредными.

Народные приметы

По погоде в Михайлов день судили о том, какой будет зима, когда ожидать сильных заморозков, а также пытались предугадать погоду на весенний сезон.

К примеру, как отмечено в публикации издания "Известия", если этот день выдался ясный – жди зимой трескучих морозов, а утренний туман, наоборот, предвещал потепление в ближайшие дни. Мокрый снег в день праздника сулил дождливую весну, а снегопад и холодная погода предсказывали теплую Пасху. Если же пошел дождь, то пасмурная теплая погода продержится до 19 декабря.

Были и зловещие приметы. Одна из них гласила: если в день праздника кто-то умрет, то для окружения покойного могут наступить недобрые времена, сопровождающиеся болезнями, неурожаем, мором скота или частыми ссорами в семье. Также существовало поверье, что вой ветра в этот день предвещал грядущую беду.

Одна из главных традиций праздника – обязательно провести его в семейном кругу.

