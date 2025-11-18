#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Советы

Названы два знака зодиака, которые не выносят чужого успеха

Жест, рука, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 08:20 Фото: pexels
Большинство людей искренне радуются чужим достижениям, но некоторые знаки зодиака переживают это негативно. Чужой прогресс может вызывать сравнения, неуверенность или страх быть недостаточно оцененным, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews выделяют два знака, которым сложнее всего справляться с ситуациями, когда все внимание сосредоточено на ком-то другом.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и тяжело переносят, когда кто-то другой получает больше похвалы. Люди, рожденные под этим знаком, могут чувствовать, что их усилия остаются незамеченными, что провоцирует чувство соперничества. Если они чувствуют себя в тени, они могут отстраниться или же подчеркнуть собственные успехи. На самом деле их реакция продиктована потребностью в любви и признании.

Скорпион

Скорпионы все переживают глубоко, включая успехи других. Люди, рожденные под этим знаком, амбициозны и энергичны, и им тяжело, когда кто-то продвигается быстрее них. В таких случаях они могут отстраниться, стать холоднее или начать тихо соперничать, хотя редко показывают это открыто. Их реакция скорее внутренняя, чем внешняя. При этом Скорпионы не злобны. Работая над собой и чувствуя себя стабильными, они становятся одними из самых преданных сторонников.

Ранее астрологи назвали знаки, которые помнят все и никогда не прощают.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака
08:55, 20 августа 2025
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не выносят конкуренции
05:59, 25 июля 2025
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не выносят конкуренции
Астрологи назвали три знака зодиака, на которых опасно обижаться
05:40, 15 июля 2025
Астрологи назвали три знака зодиака, на которых опасно обижаться
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: