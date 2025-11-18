Названы два знака зодиака, которые не выносят чужого успеха
Астрологи Mixnews выделяют два знака, которым сложнее всего справляться с ситуациями, когда все внимание сосредоточено на ком-то другом.
Лев
Львы любят быть в центре внимания и тяжело переносят, когда кто-то другой получает больше похвалы. Люди, рожденные под этим знаком, могут чувствовать, что их усилия остаются незамеченными, что провоцирует чувство соперничества. Если они чувствуют себя в тени, они могут отстраниться или же подчеркнуть собственные успехи. На самом деле их реакция продиктована потребностью в любви и признании.
Скорпион
Скорпионы все переживают глубоко, включая успехи других. Люди, рожденные под этим знаком, амбициозны и энергичны, и им тяжело, когда кто-то продвигается быстрее них. В таких случаях они могут отстраниться, стать холоднее или начать тихо соперничать, хотя редко показывают это открыто. Их реакция скорее внутренняя, чем внешняя. При этом Скорпионы не злобны. Работая над собой и чувствуя себя стабильными, они становятся одними из самых преданных сторонников.
Ранее астрологи назвали знаки, которые помнят все и никогда не прощают.