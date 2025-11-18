Названы два знака зодиака, которые не выносят чужого успеха

Большинство людей искренне радуются чужим достижениям, но некоторые знаки зодиака переживают это негативно. Чужой прогресс может вызывать сравнения, неуверенность или страх быть недостаточно оцененным, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews выделяют два знака, которым сложнее всего справляться с ситуациями, когда все внимание сосредоточено на ком-то другом.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и тяжело переносят, когда кто-то другой получает больше похвалы. Люди, рожденные под этим знаком, могут чувствовать, что их усилия остаются незамеченными, что провоцирует чувство соперничества. Если они чувствуют себя в тени, они могут отстраниться или же подчеркнуть собственные успехи. На самом деле их реакция продиктована потребностью в любви и признании.

Скорпион

Скорпионы все переживают глубоко, включая успехи других. Люди, рожденные под этим знаком, амбициозны и энергичны, и им тяжело, когда кто-то продвигается быстрее них. В таких случаях они могут отстраниться, стать холоднее или начать тихо соперничать, хотя редко показывают это открыто. Их реакция скорее внутренняя, чем внешняя. При этом Скорпионы не злобны. Работая над собой и чувствуя себя стабильными, они становятся одними из самых преданных сторонников.

Ранее астрологи назвали знаки, которые помнят все и никогда не прощают.