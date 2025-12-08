Эксперт рассказал, как правильно заводить машину в мороз

С наступлением морозов автомобиль требует особого внимания. Корреспондент Zakon.kz поговорил с автоэкспертом, чтобы выяснить, почему важно перед холодами проверить аккумулятор, электрику, как подобрать масло и подготовить топливную систему, чтобы двигатель заводился без проблем.

Аккумулятор и автоэлектрика

В зимние морозы нагрузка на автомобиль возрастает в разы, поэтому подготовку к холодам лучше начинать заранее. Чтобы автомобиль быстро заводился даже в самые серьезные холода, в первую очередь стоит проверить аккумулятор – именно он обеспечивает успешный пуск двигателя, а при низких температурах его фактическая емкость заметно снижается. Поэтому перед наступлением морозов специалисты рекомендуют посетить аккумуляторный центр, где специалисты оценят состояние батареи, точно измерят ее емкость и отсутствие повреждений.

Фото: freepik

Стоит отметить, что если на юге страны автомобилисты, уверенные в заряде аккумулятора, спокойно оставляют машину на улице, то в северных регионах Казахстана, где температура может опускаться до -40°C, эксперты советуют забирать домой даже совершенно новые батареи, чтобы утром не столкнуться с "мертвой" электроникой.

Автоэксперты отмечают, что, кроме уровня заряда батареи, стоит постоянно следить за состоянием всей электрики автомобиля. Мороз быстро выявляет слабые места – свечи зажигания, свечные провода и другие элементы, которые летом могут работать без нареканий, в сильные холода становятся причиной проблем с запуском. Любые проблемы с этими элементами в теплое время могут почти не ощущаться, но в сильный холод становятся причиной затрудненного запуска двигателя.

Также нужно учитывать, что электронные системы современных автомобилей потребляют немало энергии – той самой, которая при тяжелом запуске могла бы пойти на стартер. Например, во многих машинах при включении зажигания автоматически активируются дневные ходовые огни или ближний свет. Автоэксперт Алексей Алексеев рекомендует заранее отключать такие системы, чтобы снизить нагрузку и облегчить запуск двигателя.

"Даже мелкие потребители, такие как видеорегистратор или зарядка для телефона, подключенные к прикуривателю, создают дополнительную нагрузку. Поэтому перед запуском стоит убедиться, что в сети автомобиля нет лишних потребителей энергии", – сказал Алексей Алексеев.

Фото: freepik

Стоит помнить и о сигнализациях. Штатные и особенно установленные дополнительно системы охраны постоянно потребляют заряд аккумулятора. В сильные морозы их лучше временно отключить и закрывать автомобиль обычным ключом, чтобы минимизировать утечки энергии и повысить шансы на успешный запуск утром.

Масло

Зимой особое значение приобретает выбор моторного масла. Качественные смазочные материалы с подходящей низкотемпературной вязкостью сохраняют текучесть даже в сильные морозы. Если же залить в автомобиль некачественное масло, то на морозе оно может загустеть, что существенно заглушит запуск.

"Перед началом движения полезно немного "размять" масло в коробке передач – легкое переключение передач вперед – назад помогает маслу равномернее распределиться, что сделает работу трансмиссии мягче", – сказал Алексей Алексеев.

Фото: pixabay

Эксперты отмечают, что экономия на масле в холодный сезон может обернуться серьезными проблемами. Правильный выбор моторного масла зимой – одна из ключевых мер по сохранению ресурса двигателя.

Как запустить дизельный двигатель

Для дизельных автомобилей зима – настоящее испытание. Запуск дизельного двигателя гораздо сильнее зависит от аккумулятора, чем у бензиновых машин. Дизелю требуется более высокий пусковой ток для создания достаточного давления в цилиндрах. Поэтому снижение емкости аккумулятора в морозы ощущается особенно остро.

Не менее важен и тип топлива. В сильный холод в дизеле начинают образовываться кристаллы парафина, из-за которые загустевает смесь и может полностью забить топливный фильтр. В результате двигатель просто перестает получать топливо.

"Поэтому в холода необходимо применять именно зимний дизель, устойчивый к загустеванию. Кроме этого, дополнительную защиту дают специальные присадки, которые препятствуют образованию парафина в баке и сохраняют текучесть топлива даже в экстремальные морозы", – сказал Алексей Алексеев.

При запуске дизельного двигателя важно избегать длительного прокручивания стартера. Лучше делать короткие попытки, давая аккумулятору время немного восстановиться, и повторять запуск через небольшие паузы.