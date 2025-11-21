#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Советы

Как защитить лапы собак зимой от опасных реагентов

Собака, зима, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 01:51 Фото: pixabay
Зимой собачьи лапы особенно уязвимы из-за обилия реагентов на улицах. О том, как обезопасить питомцев в холодное время года, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Радио 1" он отметил, что даже если порода переносит морозы без проблем, лучше заранее приучить собаку к специальной обуви. Голубев отметил, что обувь остается самым надежным вариантом защиты. Она помогает одновременно избежать контакта с химическими реагентами и уберегает от холода.

В качестве альтернативы эксперт предложил использовать одноразовые водонепроницаемые бахилы с плотной фиксирующей лентой. Дополнительно перед прогулкой лапы можно обработать защитным кремом или воском, а по возвращении – тщательно смыть средство теплой водой, уточнил кинолог.

Ранее сообщалось, что психологи Великобритании провели исследование и выяснили, что наличие домашнего животного в семье усиливает положительные эмоции во время общения с близкими.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Почему собаки воют под музыку и какие мелодии им нравятся больше всего
01:50, 23 августа 2025
Почему собаки воют под музыку и какие мелодии им нравятся больше всего
Кинолог рассказал о рационе собак весной и сезонных мерах профилактики
14:31, 26 марта 2023
Кинолог рассказал о рационе собак весной и сезонных мерах профилактики
Как научить собаку "говорить" о своих желаниях
01:56, 01 марта 2025
Как научить собаку "говорить" о своих желаниях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: