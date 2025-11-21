Как защитить лапы собак зимой от опасных реагентов

Зимой собачьи лапы особенно уязвимы из-за обилия реагентов на улицах. О том, как обезопасить питомцев в холодное время года, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Радио 1" он отметил, что даже если порода переносит морозы без проблем, лучше заранее приучить собаку к специальной обуви. Голубев отметил, что обувь остается самым надежным вариантом защиты. Она помогает одновременно избежать контакта с химическими реагентами и уберегает от холода.

В качестве альтернативы эксперт предложил использовать одноразовые водонепроницаемые бахилы с плотной фиксирующей лентой. Дополнительно перед прогулкой лапы можно обработать защитным кремом или воском, а по возвращении – тщательно смыть средство теплой водой, уточнил кинолог.

Ранее сообщалось, что психологи Великобритании провели исследование и выяснили, что наличие домашнего животного в семье усиливает положительные эмоции во время общения с близкими.

