Врач назвал бытовых "врагов" либидо

Врач Александр Олмос назвал повседневные привычки, которые способны незаметно "украсть" либидо, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Vanitatis он рассказал, какие факторы чаще всего подрывают сексуальное желание.

Первым врагом интимной энергии медик назвал алкоголь: регулярное употребление спиртного сбивает баланс гормонов и нейромедиаторов, отвечающих за удовольствие.

Второй фактор – хронический стресс. По словам Олмоса, когда организм живет в режиме выживания, сексуальное желание перестает быть приоритетом.

Третья привычка-вредитель – несбалансированное питание. Рацион, в котором доминируют сахар и ультраобработанные продукты, негативно отражается на общем самочувствии и может снижать либидо.

И, наконец, четвертая причина – малоподвижный образ жизни: он ухудшает кровообращение и способствует снижению уровня тестостерона, что напрямую влияет на качество интимной жизни.

По словам специалиста, пересмотр ежедневных привычек может стать первым шагом к восстановлению сексуального здоровья.

