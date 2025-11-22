#АЭС в Казахстане
Советы

Врач назвал бытовых "врагов" либидо

причины, которые могут влиять на либидо, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 11:07 Фото: freepik
Врач Александр Олмос назвал повседневные привычки, которые способны незаметно "украсть" либидо, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Vanitatis он рассказал, какие факторы чаще всего подрывают сексуальное желание.

Первым врагом интимной энергии медик назвал алкоголь: регулярное употребление спиртного сбивает баланс гормонов и нейромедиаторов, отвечающих за удовольствие.

Второй фактор – хронический стресс. По словам Олмоса, когда организм живет в режиме выживания, сексуальное желание перестает быть приоритетом.

Третья привычка-вредитель – несбалансированное питание. Рацион, в котором доминируют сахар и ультраобработанные продукты, негативно отражается на общем самочувствии и может снижать либидо.

И, наконец, четвертая причина – малоподвижный образ жизни: он ухудшает кровообращение и способствует снижению уровня тестостерона, что напрямую влияет на качество интимной жизни.

По словам специалиста, пересмотр ежедневных привычек может стать первым шагом к восстановлению сексуального здоровья.

Ранее мы сообщали, что назван лидер по риску диабета среди популярных напитков.

Асель Аукешева
