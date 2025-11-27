Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025-2026

Нынешней зимой все знаки зодиака ждет множество интересных событий. Причина в особом положении небесных тел, которое ярко повлияет на грядущее. В этом уверена астролог Евгения Шустина, сообщает Zakon.kz.

Особенно интересным должен быть декабрь, потому что он, по словам астролога, возвращает в ситуации сентября.

"И не просто в ситуации, а повторно предоставляет нам некоторые возможности, которые у нас были в сентябре. Например, какие-то встречи, связанные с предложениями о проекте и работе, – у каждого знака свое. Эти ситуации тогда не казались приемлемыми, и сейчас появится возможность заново их пересмотреть", – рассказала Шустина 5-tv.ru.

Это могут быть и неочевидные вещи. В любом случае внимательность в декабре не помешает.

В январе скопление из шести планет в Козероге создаст вектор серьезности, рациональности, расчетливости – прямо со 2 января.

"То есть Новый год можно отпраздновать еще на широкую ногу, а потом захочется поработать с целями, побольше сделать полезного, может, пересмотреть планы на будущее, сделать перестановку дома – то есть захочется заниматься какими-то практичными вещами", – пояснила астролог.

Январь еще расположит доделать те дела, которые начали в ноябре и декабре. После 23-24 января мир оживет: в жизнь придет много интересного, новые люди, идеи, информация.

Овен – гороскоп на зиму 2025-2026

Для Овнов наиболее удачными окажутся декабрь и февраль. В декабре появятся возможности профессионального и личного роста. Возможно, кого-то отправят в командировку или дадут побольше обязанностей, которые они раньше не исполняли. Они могут навалиться подобно снежному кому, однако помогут вырасти и набраться опыта.

Звезды советуют переждать это время и качественно выполнить свою работу. Ведь февраль – это месяц признания. Овны выберут лично для себя что-то особенно интересное из свалившихся на них задач, или им сделают какое-то хорошее предложение. Это будет неожиданно и нелогично, но именно это окажется февральской наградой Овнов.

Телец

Для Тельцов наиболее удачными окажутся декабрь и январь. Декабрь для представителей этого знака зодиака может принести поддержку и помощь, в том числе от влиятельных людей, если, конечно, сами ее попросят.

В январе у Тельцов появится возможность отправиться в командировку или в путешествие – возможно, просто внутри интересной книги. Потому что у них придет месяц расширения кругозора, постижения какой-то мудрости. В общем, представителей этого знака в январе точно ждет что-то глобальное.

А в феврале возможны изменения или сложности по работе – неожиданности от руководства, внезапные задачи или требования. Так как Тельцы не любят неожиданности, то эти внезапности могут принести им немало стресса, даже если они не окажутся страшными.

Близнецы – гороскоп на зиму 2025-2026

У Близнецов более удачными будут январь и февраль. В декабре возможны какие-то недомолвки с партнерами, с клиентами, и даже с супругами их могут ждать какие-то разногласия. К 20-м числам их удастся успешно решить.

И к началу января у представителей воздушного знака зодиака появится много сил. Они почувствуют себя отдохнувшими, воодушевленными и смогут свернуть горы.

Поэтому звезды советуют Близнецам брать любые проекты – они окажутся удачными. Более того, в январе можно рассчитывать на вознаграждение за прошлые заслуги. Например, дадут премию или же удастся сорвать большой куш.

Но не стоит забывать просить о помощи тогда, когда она окажется необходима – рядом будут люди, которые свернут горы вместе с Близнецами.

В феврале у них появится время для большого профессионального роста. Возможно, смена работы, открытие нового направления, которое точно понравится представителям этого знака зодиака.

Рак

Для Раков удачными окажутся декабрь и февраль. В декабре их ждут прекрасные возможности по работе: возможно повышение в должности, увеличенная зарплата или премия. Также последний месяц зимы для представителей водного знака зодиака – хорошее время для обновления бытовых вещей и тех, которые они используют ежедневно, к примеру, телефон, компьютер, одежда или даже мебель.

Январь даст Ракам почву для раздумий в семейных вопросах, в общении с клиентами, с друзьями и подругами. Возможно, они задумаются над тем, чтобы изменить манеру или форму общения. Или и вовсе – свое окружение и отношения с партнерами, супругами, близкими людьми. С ними может стать больше доверия, а также может возникнуть желание поделиться чем-то важным для себя.

В феврале Раков ждут неожиданные финансовые предложения. Например, предложения по расширению бизнеса или по монетизации хобби. Также могут прийти идеи реализации или обстоятельства сложатся для нее будто сами собой.

Звезды советуют при этом не торопиться, особенно если предложение исходит от посторонних людей. Лучше в такой ситуации прислушаться к своей интуиции.

Лев – гороскоп на зиму 2025-2026

Львы будут особенно удачливыми в декабре и январе. Декабрь – время интереснейших проектов. У представителей огненного знака зодиака появится возможность сделать то, что они хотят, то, что им нравится, наслаждаться своей работой, проектами или бизнесом, проявляться, стать заметными.

С конца декабря и в январе будет хорошее время для постановки целей по работе и налаживания взаимодействия с коллегами: кто-то поможет Львам, а кому-то помогут они. Возможно, весь январь они потратят на налаживание рабочих процессов, но это окажется полезно.

Февраль – месяц неожиданных событий. Сюрпризы могут преподносить люди из близкого круга, с которыми были какие-то договоренности, – бизнес-партнеры, клиенты и даже возлюбленные. Есть риск, что эти договоренности они нарушат, перенесут даты или сроки.

Дева

Для Дев лучший потенциал по удаче откроется в январе и в феврале. В декабре их ждет много суеты с домашними делами и вопросами. Это может отвлекать и выбивать из колеи, ведь они в принципе не любят что-то суетливое.

Январь станет прекрасным временем для запуска личных и бизнес-проектов, реализации своих задумок, монетизации хобби или просто нового увлечения. То есть у Дев появится время для того, чтобы заняться какими-то делами, которые им нравятся.

Февраль порадует неожиданными новостями от коллег и в принципе по работе.

Весы – гороскоп на зиму 2025-2026

У Весов очень удачным окажется декабрь. Будет много поездок, встреч, и они все обещают быть удачными. Им можно рассчитывать на хорошие новости от близких людей и соседей, братьев и сестер.

В январе возникнут сложности с домашними, а также возникнет необходимость перестройки чего-либо, переезда или решения домашних вопросов.

Февраль принесет представителям воздушного знака зодиака возможность искренне за что-то порадоваться, продвинуть себя, свои идеи и проекты. А также отдохнуть и насладиться февралем по полной программе. И даже нестабильное время не принесет разочарований.

Скорпион

Для Скорпионов более интересными станут декабрь и январь. В декабре их ждут прекрасные финансовые возможности: премии, удачные покупки и в целом улучшение благосостояния. Однако звезды советуют не забывать об отдыхе и расслаблении.

Январь у Скорпионов – это время для обучения, расширения кругозора, общения с близкими и в принципе с теми людьми, с которыми приятно взаимодействовать.

В феврале отмеченных стихией воды людей могут ждать новости, связанные с недвижимостью. Или, может, им просто захочется купить дом или дачу или увидеться с родными и близкими, особенно с родителями, если те в Новый год будут слишком далеко – и желание это взаимно.

Вообще, февраль для представителей этого знака зодиака – время новостей и решения вопросов, связанных с домом, с семьей, с родными.

Стрелец – гороскоп на зиму 2025-2026

Стрельцы в декабре окажутся в своей тарелке – им удается все, за что они возьмутся. Главное – проявлять инициативу и не лениться.

Январь даст возможность прийти в себя, немного отдохнуть, что не свойственно Стрельцам. А также набраться сил, поставить цели и в большей степени окунуться в рабочие дела, чтобы повысить свое благосостояние, увеличив доходы или сократив расходы. То есть январь станет месяцем решения финансовых вопросов.

Первые 19 дней февраля дадут Стрельцам возможность обрести новых знакомых, а также много общения и интересных поездок.

Козерог

Для Козерогов все зимние месяцы окажутся хороши. Они удачно встроятся во все процессы. Декабрь отлично подойдет для творчества, работы и нерешенных задач. Также Козерогам стоит не забывать слушать свою интуицию – в декабре она заработает на полную.

В январе будет много сил, особенно к концу месяца. Потому им смело можно браться за любые проекты и делать все, что их душе угодно. Ведь первый месяц года отлично подойдет для любых начинаний.

В феврале Козерогам представятся хорошие возможности для смены работы или улучшения своего положения на нынешнем. Возможно, им увеличат зарплату или они получат премию – в общем, благосостояние представителей этого знака зодиака точно улучшится. Главное – не принимать никаких поспешных решений, звезды советуют, наоборот, замедлиться.

Водолей – гороскоп на зиму 2025-2026

Для Водолея тоже все месяцы будут хороши, но каждый для чего-то своего. Декабрь хорош для поиска новых друзей или интересных людей, с которыми представителям воздушного знака зодиака окажется интересно общаться, а также для внесения чего-то инновационного, современного и интересного в свою работу и жизнь. Вообще декабрь – месяц обновления.

Конец декабря и январь – это время, когда Водолеям стоит замедлиться и послушать себя, чтобы понять, как они хотят реализоваться в новом году и чего и кого нового им хочется привнести в свою жизнь.

Вообще, январь для Водолея – это месяц планирования и замедления, осторожного и успешного решения всех вопросов.

А вот в феврале многие представители этого знака зодиака получат мощный стимул, который не даст им сидеть на месте. Поэтому стоит обращать внимание на заинтересовавшие проекты и браться за каждый.

Рыбы

Рыбам больше повезет в январе и феврале, потому что декабрь поставит их в ситуацию многозадачности и нужности всем и сразу. В общем, для представителей водного знака зодиака декабрь станет месяцем суеты, что неудивительно.

Но конец декабря и январь для Рыб – время, когда можно найти новых друзей и в принципе интересных людей. Также есть вероятность, что им предложат интересные и никак не связанные с работой проекты, например, благотворительные или социальные. Они помогут Рыбам отдохнуть душой и почувствовать прилив сил.

Февраль окажется довольно суетливым месяцем. Очень много забот, очень много задач – и Рыбы все так же востребованы и на работе.

Звезды рекомендуют прислушаться к интуиции, так как она будет особенно сильна – это поможет разным ситуациям не выбить отмеченных стихией воды людей из колеи. Февраль их ждет максимально непредсказуемый.

Ранее астрологи назвали самые любопытные знаки зодиака.