Какие подарки под запретом на Новый год Красной Огненной Лошади

Астрологи перечислили подарки, которые не стоит дарить на новогодний праздник, поскольку они привлекут несчастья, сообщает Zakon.kz.

"Липецкие новости" пишут, 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади, поэтому лучше задуматься о выборе правильных подарков. Этот энергичный знак отличается свободолюбием и активностью.

Почему некоторые подарки могут навредить

Символика играет важную роль в восприятии подарка. Острые предметы вроде ножей, ножниц или любого холодного оружия традиционно ассоциируются с разрывом отношений. Для вспыльчивой Огненной Лошади такие подарки могут усилить конфликтность в общении. Даже кухонные принадлежности с лезвиями лучше заменить другими полезными вещами.

Часы занимают особое место в списке нежелательных презентов. В китайской культуре их дарение связывают с неприятными событиями. Для Лошади, ценящей свободу, этот предмет может символизировать ненужные ограничения и преграды на пути.

Финансовая символика тоже имеет значение. Пустой кошелек может программировать материальные трудности, а для рисковой натуры Лошади это особенно нежелательно. Даже если кошелек дорогой и качественный, его лучше дарить с символической монеткой внутри.

Предметы, ограничивающие свободу

Огненная Лошадь не приемлет ничего, что может сковывать движения или напоминать об обязанностях. Массивная техника, тяжелая мебель или громоздкие украшения создают ощущение груза. Даже красивое колье или массивные браслеты могут восприниматься как символы ограничения.

Обувь и зонты в азиатской традиции ассоциируются с расставанием. Эти предметы как бы указывают на возможность ухода из жизни дарителя. Груши тоже попадают в эту категорию из-за звукового сходства со словами, означающими разлуку.

Современные гаджеты могут нести скрытую угрозу. Игровые консоли, VR-очки и другие устройства, способствующие затворничеству, противоречат активной природе Лошади. Даже смартфон без защитного чехла может символизировать уязвимость перед неприятностями.

Конфликт стихий и цветов

Огненная Лошадь плохо уживается с символами воды. Аквариумы, декоративные фонтаны, картины с водопадами или морскими пейзажами способны гасить энергию этого знака. То же самое относится к парфюмерии с морскими или мятными ароматами, которые создают охлаждающий эффект.

Цветовая гамма имеет не меньшее значение. Синие и фиолетовые оттенки относятся к водной стихии и тормозят огненную энергию. Белый цвет в азиатской культуре связывают с трауром, а черный символизирует пустоту. Даже упаковка этих цветов может нивелировать положительный эффект от подарка.

Стеклянные и зеркальные поверхности несут риск "отражения" удачи. Хрупкость стекла ассоциируется с непрочностью отношений, а зеркала могут дробить положительную энергию. Украшения с водными камнями (аквамарин, жемчуг, лунный камень) тоже усиливают конфликтную стихию.

Как выбрать правильный подарок

Вместо проблемных презентов лучше обратить внимание на вещи, поддерживающие огненную природу года. Отлично подойдут:

свечи в красных или золотых подсвечниках;

ароматические палочки с теплыми запахами (корица, ваниль, апельсин);

текстиль терракотовых и алых оттенков;

украшения с камнями огненной гаммы (янтарь, гранат, тигровый глаз);

сертификаты на активный отдых;

комнатные растения с красными цветами.

Основной принцип выбора подарка для года Красной Огненной Лошади – ориентация на движение, развитие и радость. Следует избегать всего, что может символизировать застой, охлаждение отношений или ограничение свободы. Даже нейтральные с точки зрения символики вещи лучше дарить с теплыми пожеланиями и верой в лучшее – тогда они точно принесут удачу.

