Как питаться зимой: составляем рацион без потери витаминов

Холод меняет все, от темпа жизни до наших собственных вкусовых желаний. И сейчас важно составить рацион так, чтобы он был и полезным, и по-настоящему вкусным. Zakon.kz обратился к специалисту и выяснил, какие продукты становятся незаменимыми зимой.

Зимой тарелка должна работать как мини-система поддержания жизни. Правильный баланс всех компонентов позволяет чувствовать себя энергично, даже когда за окном минус, а день кажется слишком коротким для всего, что хочется успеть.

Мы поговорили с диетологом-нутрициологом Гульвирой Ибраевой, она рассказала, как обезопасить свой организм от стресса зимой и питаться сбалансированно.

Фруктовая корзинка

Фото: freepik

Первое, что приходит на помощь в холодное время года, – это витамины. Но речь не о скучных таблетках и БАДах, а о настоящих фруктах, которые будто привезены прямо из лета. Хотя и добавки не помешают, если в организме не хватает микроэлементов.

"Зимой особенно важен витамин С. Его лучше всего получать из сезонных цитрусов: апельсинов и мандаринов. Обязательно стоит включать в рацион и ягоды, которые мы заготовили летом: сейчас многие замораживают их вместо варенья, и это отличный вариант для холодного сезона. Можно добавить и киви, пусть он и не местный фрукт, зато содержит много витамина С и антиоксидантов", – поясняет диетолог-нутрициолог.

Эти продукты приносят в зиму ту самую свежесть, которой так не хватает. Каждая долька мандарина или ложка ягодного пюре работает, как маленький всплеск лета среди морозных дней.

Мясное ассорти

Фото: freepik

Зима – это еще и время согревающей еды. Именно сейчас на сцену выходит мясо, способное дарить энергию, насыщение и глубину вкуса. Каждое тушеное, вареное, жареное блюдо или густой бульон превращается в маленький островок тепла, который помогает отогреться с мороза, поднимает настроение и поддерживает силы в самый холодный период года.

"Зимой предпочтительнее включать в рацион конину и баранину. Эти виды мяса считаются теплыми, то есть помогают организму дольше сохранять тепло", – поясняет диетолог.

Конина остается удивительно легкой, но при этом питательной: в бешбармаке, густом бульоне или медленно тушеном блюде она раскрывает свой насыщенный вкус без лишней тяжести. А баранина – это уже отдельный уровень зимнего комфорта. Эти виды мяса отлично поддерживают организм в холод и заряжают энергией надолго.

Зелень

Фото: freepik

Зелень зимой кажется почти роскошью, но именно она вносит в рацион тот самый питательный и живой элемент, который так важен. Пара веточек петрушки в бульоне, и блюдо вдруг приобретает летний аромат. Кинза в плове добавляет пряности и глубины. Укроп в тушеных овощах делает вкус мягче и ярче. Зелень зимой работает, как свежий штрих, который напоминает, что природа все еще рядом, даже если за окном снег.

"Если летом мы насыщаем организм витаминами и минералами из сезонных овощей и фруктов, то зимой пищеварительная система уже лучше готова к нагрузкам. Желательно, чтобы в рационе ежедневно присутствовала зелень. Но важно понимать: салат – это не помидоры с огурцами и не картофель со свеклой. Речь идет прежде всего о зеленых листьях: капусте, листовом салате, рукколе, которые дают организму клетчатку и поддерживают работу пищеварения зимой", – говорит врач Гульвира Ибраева.

Также не стоит забывать, что когда за окном мороз и короткий световой день, организму иногда нужны не только основные приемы пищи, но и маленькие порции энергии в течение дня. И здесь на помощь приходят правильные зимние перекусы, простые, вкусные и одновременно поддерживающие силы.

"Здесь чем проще, тем лучше. Главное, чтобы они были питательными: хлеб со сливочным маслом, бутерброды с листьями салата или капусты: айсберг, пекинская капуста. В качестве мясной начинки подойдут куриное мясо или конина. Такой перекус получается вкусным, сытным и полезным", – резюмирует Гульвира Ибраева.

Водный баланс

Фото: freepik

И, конечно, нельзя забывать про воду. Зимой организм хитрит: из-за холода мы почти не чувствуем жажду, но это не значит, что вода нам нужна меньше. Напротив, правильный питьевой режим поддерживает иммунитет, улучшает состояние кожи и помогает пищеварению справляться с более тяжелыми зимними блюдами. Теплая вода с лимоном утром, травяной чай днем, ароматный морс из облепихи или клюквы вечером – это напитки, которые возвращают силы и создают уют.

Материал по теме Завтрак без сахара и паники: что съесть, чтобы не сорваться до обеда

В итоге зима не должна быть сезоном скучных тарелок и усталости. Она может стать временем настоящего вкусового эксперимента: пробовать новые сочетания фруктов и овощей, наслаждаться ароматным мясом и свежей зеленью, радовать себя теплыми напитками и яркими перекусами.

Старайтесь сделать каждый прием пищи маленьким источником тепла и энергии, а правильный зимний рацион – вашим союзником в поддержании здоровья, бодрости и хорошего настроения. Ведь вкусно питаться зимой – значит встречать каждый день с силой, радостью и солнечным настроением, даже когда за окном мороз или слякоть.