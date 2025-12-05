#Казахстан в сравнении
Названы знаки зодиака, которые получат повышение в декабре

Работник, ноутбук, костюм, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 05:20 Фото: pexels
Астрологи прогнозируют, что декабрь – время подведения итогов, оценки и вознаграждения. Некоторым знакам зодиака конец 2025 года принесет профессиональное признание, новые возможности и финансовую выгоду, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам Mixnews, следующие знаки могут рассчитывать на ощутимые перемены в своей жизни.

Козерог

Козероги демонстрировали последовательность, ответственность и трудолюбие в течение всего года, не теряя времени. Именно поэтому декабрь приносит им то, чего они терпеливо добивались – повышение зарплаты или повышение по службе. Их упорный труд не остался незамеченным, и теперь их надежность получает реальное вознаграждение.

Дева

Перфекционизм и внимание к деталям Девы наконец-то приносят плоды. Хотя они не склонны к хвастовству, их результаты говорят сами за себя. В декабре их ждет признание начальства и, вполне вероятно, ощутимое финансовое вознаграждение. Именно в этот момент вся эта "невидимая" дисциплина приносит свои плоды.

Скорпион

Для Скорпионов конец года приносит неожиданный поворот – иногда через дополнительные проекты, а иногда через переход на более высокооплачиваемую должность. Именно сейчас на первый план выходит их способность спокойно работать над собой и четко следовать своим целям.

Овен

В этом году Овны проявили больше терпения, чем обычно, и это окупилось. В декабре их ждет внезапное повышение зарплаты, премия или возможность взять на себя большую ответственность. Их решимость и инициативность не останутся незамеченными, и начальство ценит эту энергию.

Ранее были названы знаки зодиака, которым декабрь пошлет больше испытаний, чем подарков.

Аксинья Титова
