Названы знаки зодиака, которым декабрь пошлет больше испытаний, чем подарков

Пока все вокруг зажигают гирлянды и ждут чуда, три знака зодиака в этом декабре чувствуют себя так, будто попали в снежную бурю без теплого пальто. Космос устроил им проверку на прочность, сообщает Zakon.kz.

Как прогнозируют астрологи Mixnews, среди них есть:

Близнецы

Обычно вы первые, кто радуется новогодней суете: вечеринки, чаты, идеи, планы. А тут вдруг все валится на голову одновременно. Сообщения, приглашения, дедлайны. В итоге – постоянный шум в голове и ощущение, что вы бежите марафон без финиша. Что делать? Не отвечать всем сразу. Выключать уведомления. Устраивать себе "часы тишины".

Стрелец

Декабрь – ваш месяц, день рождения, пора свободы и приключений. Но в этом году вместо крыльев – ощущение, что кто-то привязал гири к ногам. Вопросы "куда дальше?", "а что я вообще хочу?", "а вдруг я все делаю не так?" лезут в голову чаще обычного. Путешествия откладываются, планы трещат, а внутри – тоска по чему-то большему. Самое время остановиться. Не бежать за новыми мечтами, а сесть и спросить себя: а те ли это мечты?

Рыбы

Для вас зима всегда немного размытая, как акварель под дождем. Но сейчас особенно: чувствуете настроение каждого в радиусе километра, берете на себя чужие проблемы, соглашаетесь на все, лишь бы не подвести. В итоге своих желаний уже не слышно за общим гулом. Самый важный навык прямо сейчас – говорить "нет" и закрывать дверь. Не обязательно грубо, просто честно: "Сейчас не могу", "Мне нужно время", "Это не мое". Границы – не эгоизм, а кислород.

