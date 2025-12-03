#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Советы

Названы знаки зодиака, которым декабрь пошлет больше испытаний, чем подарков

Мужчина, подарок, костюм, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 08:20 Фото: freepik
Пока все вокруг зажигают гирлянды и ждут чуда, три знака зодиака в этом декабре чувствуют себя так, будто попали в снежную бурю без теплого пальто. Космос устроил им проверку на прочность, сообщает Zakon.kz.

Как прогнозируют астрологи Mixnews, среди них есть:

Близнецы

Обычно вы первые, кто радуется новогодней суете: вечеринки, чаты, идеи, планы. А тут вдруг все валится на голову одновременно. Сообщения, приглашения, дедлайны. В итоге – постоянный шум в голове и ощущение, что вы бежите марафон без финиша. Что делать? Не отвечать всем сразу. Выключать уведомления. Устраивать себе "часы тишины".

Стрелец

Декабрь – ваш месяц, день рождения, пора свободы и приключений. Но в этом году вместо крыльев – ощущение, что кто-то привязал гири к ногам. Вопросы "куда дальше?", "а что я вообще хочу?", "а вдруг я все делаю не так?" лезут в голову чаще обычного. Путешествия откладываются, планы трещат, а внутри – тоска по чему-то большему. Самое время остановиться. Не бежать за новыми мечтами, а сесть и спросить себя: а те ли это мечты?

Рыбы

Для вас зима всегда немного размытая, как акварель под дождем. Но сейчас особенно: чувствуете настроение каждого в радиусе километра, берете на себя чужие проблемы, соглашаетесь на все, лишь бы не подвести. В итоге своих желаний уже не слышно за общим гулом. Самый важный навык прямо сейчас – говорить "нет" и закрывать дверь. Не обязательно грубо, просто честно: "Сейчас не могу", "Мне нужно время", "Это не мое". Границы – не эгоизм, а кислород.

Ранее были названы 4 знака зодиака, которые в декабре 2025 года примут лучшее решение в своей жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря
06:58, 28 декабря 2024
Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря
Названы знаки зодиака, которые не хотят взрослеть
08:06, 24 августа 2025
Названы знаки зодиака, которые не хотят взрослеть
Названы три знака зодиака, которые вот-вот изменят жизнь к лучшему
05:20, 27 октября 2025
Названы три знака зодиака, которые вот-вот изменят жизнь к лучшему
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: