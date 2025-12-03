#Казахстан в сравнении
Советы

Новый всплеск мошенничества: полицейские обратились к казахстанцам

новый вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 18:25 Фото: pixabay
Полиция совместно с банками, Казпочтой и коммунальными службами предупреждает граждан о новых схемах интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка заявили, что мошенники могут звонить с незнакомых номеров, выдавая себя за сотрудников банка, Казпочты, коммунальных служб или полиции, и требовать перевести деньги, продиктовать SMS-коды или личные данные.

Полиция напоминает, что ни одна из этих служб не будет запрашивать SMS-коды. Также не сообщать данные карт и личную информацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не верить поддельным документам.

Ранее сообщалось, как защитить от доксинга себя и свои личные данные.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
