Новый всплеск мошенничества: полицейские обратились к казахстанцам

Полиция совместно с банками, Казпочтой и коммунальными службами предупреждает граждан о новых схемах интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка заявили, что мошенники могут звонить с незнакомых номеров, выдавая себя за сотрудников банка, Казпочты, коммунальных служб или полиции, и требовать перевести деньги, продиктовать SMS-коды или личные данные.

Полиция напоминает, что ни одна из этих служб не будет запрашивать SMS-коды. Также не сообщать данные карт и личную информацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не верить поддельным документам.

