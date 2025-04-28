О новой волне телефонных мошенничеств предупредили казахстанцев

Казахстанцев предупреждают о новой волне телефонного мошенничества от имени поликлиник, коммунальных служб и доставок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "Государственная техническая служба" (ГТС) 28 апреля 2025 года, их специалисты зафиксировали и проанализировали ряд мошеннических схем, в которых злоумышленники действуют под прикрытием официальных организаций – от поликлиник и коммунальных предприятий до служб доставки. Цель преступников – получить доступ к личным данным граждан и аккаунтам в госприложениях.

Основные схемы мошенничества:

1. От имени регистратуры поликлиники

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками реальных поликлиник (могут называть точные адреса и названия).

"Они утверждают, что с определенного числа запись к врачам и вызов скорой якобы осуществляется не по ИИН, а по номеру медицинской декларации. Далее просят продиктовать "номер декларации", который на самом деле является одноразовым кодом для входа в госприложения, такие как DamuMed или eGov. Получив SMS, просят продиктовать шестизначный код, получая тем самым доступ к персональному аккаунту гражданина", – рассказали в ГТС.

2. "Проверка электросчетчиков" от коммунальных служб

Мошенники представляются сотрудниками "Астана Энергосбыт", "Алматы Су" или других коммунальных организаций.

Под предлогом участия в "государственной программе по замене счетчиков" они расспрашивают, когда была последняя замена, и якобы открывают заявку. Затем отправляют код на телефон жертвы и просят его продиктовать – снова пытаясь получить доступ к цифровым сервисам.

3. Уведомление о заказном письме от госорганов

Под видом сотрудников "Казпочты" или курьерских служб сообщают о заказном письме из Налогового комитета, КГД РК, ЦОНа или других ведомств. Уточняют адрес, присылают SMS с номеров 1414 или 1412 и просят продиктовать код или перейти по ссылке. Это – попытка кражи данных или установки вредоносного ПО.

Специалисты АО "ГТС" сообщают, что во всех этих случаях мошенники используют персональные данные (Ф. И. О., адрес), чтобы вызвать доверие. Однако ни одна государственная или коммунальная организация не запрашивает по телефону коды из SMS или ссылки из мессенджеров.

Рекомендации:

Не передавайте никому коды подтверждения из SMS – даже если звонящий представляется сотрудником госоргана.

Не сообщайте ИИН и другие персональные данные по телефону.

Не переходите по ссылкам в SMS, особенно если вы в разговоре с "представителем" организации.

Прерывайте разговор и перезванивайте в организацию по официальному номеру.

Сообщайте о подозрительных звонках в правоохранительные органы.

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