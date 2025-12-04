Привычка спать в носках может создать проблемы со здоровьем – врачи

Почему привычка спать в носках – не такая безобидная, как кажется. Медики предупреждают о рисках тромбоза и грибка, сообщает Zakon.kz.

Некоторые врачи предупреждают, что засыпание в носках может привести не только к перегреву ног, но и к опасным последствиям для сосудов. Во время сна стопы потеют, создавая благоприятные условия для грибковых инфекций.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют: перед сном носки нужно снимать, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сосуды и не рисковать здоровьем.

Обычные носки после дня носки могут стать рассадником микробов. Влажность и тепло создают идеальные условия для бактерий и грибков. Некоторые из них способны вызывать кожные инфекции.

Как пишет сайт Salud, если лечь спать в таких носках, можно невольно перенести на постель целую армию невидимых "жильцов", которые способны вызвать неприятные последствия для здоровья. Даже однодневное использование носков значительно увеличивает их бактериальную нагрузку.

"Исследования показывают: уже через 12 часов носки становятся одной из самых загрязненных вещей в гардеробе. По уровню микробной обсемененности они сравнимы с нижним бельем и детскими комбинезонами, а иногда даже превосходят их. В среднем на одном носке обнаруживается более 8 миллионов колоний бактерий. Для сравнения, на футболках и куртках этот показатель значительно ниже", – отмечается в результатах анализа.

Микрофлора носков напрямую связана с микробиомом кожи стопы. Это не случайность, а закономерность, обусловленная физиологией человека.

Какие микробы живут в носках

Генетический анализ выявил в носках не только безобидные, но и потенциально опасные бактерии и грибки. Наиболее часто встречается род Staphylococcus. Некоторые его представители, например, S. haemolyticus и S. lugdenensis, считаются условно-патогенными и могут вызывать серьезные воспаления кожи и мягких тканей, если попадут в благоприятные условия.

Кроме того, именно эти бактерии ответственны за появление неприятного запаха, который усиливается при потливости. В носках также часто обнаруживается Propionibacterium, в том числе P. acnes, способный провоцировать воспалительные реакции, такие как акне. Не обошлось и без грибков: более чем в половине образцов находили Candida parapsilosis – грибок, который может стать причиной кожных инфекций и даже передаваться между членами семьи через одежду.

Как снизить риски заражения

Чтобы не стать жертвой собственных носков, важно соблюдать простые, но эффективные правила гигиены. Ключевую роль играет правильная стирка. Так, для уничтожения большинства патогенов необходима температура не ниже 40-60°C. Именно тепло помогает разрушить клеточные стенки бактерий и грибков.

Эксперты советуют отдавать предпочтение порошковым моющим средствам – они лучше справляются с дезинфекцией благодаря активным компонентам. Дополнительную защиту обеспечивают отбеливатели и ферментные добавки, которые разрушают устойчивые структуры микробов. Не менее важно тщательно высушивать носки: остаточная влага – прекрасная среда для повторного роста грибков.

Цикл заражения: как не попасть в ловушку

Даже после стирки риск повторного заражения сохраняется, если не уделять внимания чистоте самой стиральной машины. Микробы могут оседать на внутренних поверхностях и возвращаться на только что выстиранные вещи. Поэтому регулярная обработка барабана и использование высоких температур – обязательная мера для разрыва этого замкнутого круга.

Привычка спать в носках, в которые провели весь день, может показаться безобидной, но на деле она увеличивает вероятность переноса патогенов на постельное белье. Это особенно актуально для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

