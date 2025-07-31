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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых конец лета 2025 станет судьбоносным

Российский астролог, шоувумен, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 08:26 Фото: Instagram/tamaragloba
Конец лета традиционно воспринимается как время подведения итогов, однако в 2025 году оно принесет многим знакам зодиака значимые перемены и новые перспективы, сообщает Zakon.kz.

По информации Mixnews, знаменитый астролог Тамара Глоба уверена, что август станет судьбоносным месяцем, а Фортуна щедро одарит тех, кто проявил настойчивость и упорно двигался к своим целям.

Лев

Львов астролог называет главными счастливчиками этого периода. До конца лета они почувствуют себя на вершине успеха. Окружающие, наконец, оценят всю мощь характера и силу духа, которую демонстрировали представители огненного знака на протяжении года. Признание, которого они давно ждали, придет к ним естественным образом, подарив уверенность и спокойствие.

Дева

В профессиональной сфере Девам предстоит занять более важную роль: теперь от них будут ожидать не просто выполнения задач, а разработки эффективных стратегий. Это значительно повысит их авторитет и укрепит уверенность в собственных силах. На личном фронте Девы, по мнению астролога, научатся ценить простые радости: чашка кофе с близким человеком, уютное молчание, теплые разговоры.

Козерог

Козерогов, считает Тамара Глоба, в августе ждет мощное внутреннее озарение. Представители знака почувствуют твердую почву под ногами и наконец убедятся в правильности своего пути. В карьере Козерогов ждет признание и серьезная ответственность: их опыт и знания станут ценными для окружающих, а роль наставника окажется им по душе. В личной жизни представители знака поймут, что гармония и счастье давно рядом с ними.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые считаются "хроническими" огородниками.

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Аксинья Титова
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