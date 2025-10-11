Названы неожиданные продукты, которые защищают легкие от плохой экологии

Воздух в мегаполисе может стать менее опасным для здоровья, если каждый день есть фрукты, сообщает Zakon.kz.

Американский пульмонолог Джимми Йоханнес в интервью Women’s Health рассказал, как простая привычка помогает защитить легкие от вредного воздействия загрязненной среды.

По его словам, свежие плоды могут буквально стать щитом для дыхательной системы. Недавние исследования показали, что у тех, кто регулярно ест фрукты, функция легких после контакта с загрязненным воздухом снижается гораздо меньше, чем у тех, кто ими пренебрегает.

"Фрукты богаты веществами с мощными противовоспалительными свойствами. Они помогают снизить окислительный стресс в легких, вызванный грязным воздухом", – пояснил врач.

Однако просто съесть одно яблоко в день недостаточно. Чтобы эффект действительно был ощутим, нужно употреблять не менее 400 граммов фруктов ежедневно, подчеркивает Йоханнес.

Так что банан на завтрак, горсть ягод в обед и пара мандаринов вечером – и ваши легкие скажут спасибо, даже если за окном смог.

