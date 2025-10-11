#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Советы

Названы неожиданные продукты, которые защищают легкие от плохой экологии

польза фруктов для легких, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 14:00 Фото: freepik
Воздух в мегаполисе может стать менее опасным для здоровья, если каждый день есть фрукты, сообщает Zakon.kz.

Американский пульмонолог Джимми Йоханнес в интервью Women’s Health рассказал, как простая привычка помогает защитить легкие от вредного воздействия загрязненной среды.

По его словам, свежие плоды могут буквально стать щитом для дыхательной системы. Недавние исследования показали, что у тех, кто регулярно ест фрукты, функция легких после контакта с загрязненным воздухом снижается гораздо меньше, чем у тех, кто ими пренебрегает.

"Фрукты богаты веществами с мощными противовоспалительными свойствами. Они помогают снизить окислительный стресс в легких, вызванный грязным воздухом", – пояснил врач.

Однако просто съесть одно яблоко в день недостаточно. Чтобы эффект действительно был ощутим, нужно употреблять не менее 400 граммов фруктов ежедневно, подчеркивает Йоханнес.

Так что банан на завтрак, горсть ягод в обед и пара мандаринов вечером – и ваши легкие скажут спасибо, даже если за окном смог.

Ранее мы сообщали, как пережить сезон обострений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Названа неожиданная опасность популярного вида обуви
05:59, 07 сентября 2025
Названа неожиданная опасность популярного вида обуви
Счастье назвали навыком, который легко можно освоить самостоятельно
08:58, 13 марта 2024
Счастье назвали навыком, который легко можно освоить самостоятельно
Диетологи назвали три продукта, которые нежелательно есть на завтрак
08:56, 02 сентября 2024
Диетологи назвали три продукта, которые нежелательно есть на завтрак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: