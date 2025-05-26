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Известный астролог рассказала, каким будет начало недели

Известный астролог рассказала, каким будет начало недели, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:30 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Начало недели – неторопливое и даже пассивное. Об этом сегодня, 26 мая 2025 года, заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с утра и до 20:00 по московскому времени (22:00 по времени Астаны) Луна – в свободном уходе.

"Самое время – принять все как есть, поискать смыслы в происходящем, не пытаться активно переломить ситуацию прямо сейчас", – написала Володина в понедельник в своем Telegram-канале.

С 20:00 до 21:00 (с 22:00 до 23:00), как уточнила астролог, – недолгий промежуток гармоничного взаимодействия Луны с Сатурном.

"Используем для чего-то важного, для выполнения взятых на себя обязательств. Например, если обещали что-то купить ребенку, не забываем", – отметила Василиса.

Также она проинформировала, что с 21:00 до 23:00 (с 23:00 до 01:00) – испытываем благотворное влияние Меркурия.

"Не отказываем себе в роскоши человеческого общения в любом формате: вдоволь пообщаться с подругой, "посидеть" в соцсетях и группах, почитать новости", – пояснила Володина.

И завершается этот день, как подчеркнула астролог, напряженным аспектом между Луной и Солнцем.

"Он прибавляет сомнений в себе, так что если лечь спать – ничего не упустите", – заключила Василиса.

Ранее астрологи назвали самых искусных манипуляторов среди знаков зодиака и перечислили тех, которые слишком много думают.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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