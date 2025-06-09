"Добиться повышения": известный астролог дала совет на 9 июня

Советами на сегодняшний день, 9 июня 2025 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, понедельник начнется активно на напряженном аспекте Луны к Марсу до 09:00 по московскому времени (до 11:00 по времени Астаны), но быстро сдуется.

"Так что если надо раздать сотрудникам задания и вдохновить на свершения, то лучше не терять ни минуты. Поссориться с домашними, соседом в лифте или на парковке тоже легко – но тут уже что поделать", – написала Володина в своем Telegram-канале.

Как отметила астролог, после 09:00 (после 11:00) Луна в свободном уходе предоставляет нам самостоятельно разгребать последствия утренних импульсивных решений и острых слов.

"Рассчитываем только на себя, за перспективные проекты пока не беремся", – уточнила Василиса.

А вот после 18:00 (после 20:00), по словам Володиной, на поддержке Сатурна самое время составить стратегический план покорения мира или небольшой компании, где хотим добиться повышения.

"После 20:00 (после 22:00) Луна стремится к оппозиции с Солнцем, разбираться с вопросами самостоятельно уже не будет ни сил, ни желания", – заключила она.

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